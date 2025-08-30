CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de o teknik adam için 3 saatlik görüşme gerçekleşti!

Fenerbahçe'de o teknik adam için 3 saatlik görüşme gerçekleşti!

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken flaş bir haber geldi. Sarı-lacivertli camiada yönetimin o hoca için 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 16:04
Fenerbahçe'de o teknik adam için 3 saatlik görüşme gerçekleşti!

Fenerbahçe'de José Mourinho'nun görevine son verilmesinin ardından teknik direktör arayışları hız kazandı.

Fenerbahçe'de o teknik adam için 3 saatlik görüşme gerçekleşti!

Portekizli teknik adam, sarı-lacivertlilerin başında 62 maça çıkmıştı. Yönetim, tecrübeli hocaya 15 milyon Euro tutarında tazminat ödeyerek yolları ayırdı. Şimdi ise gözler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağına çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe'de o teknik adam için 3 saatlik görüşme gerçekleşti!

Sarı-lacivertlilerde gündemin ilk sırasında Nuri Şahin yer alıyor. Alman basınından GOAL'de yer alan habere göre, kulüp başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu yaklaşık üç saat süren toplantıda Nuri Şahin ismini masaya yatırdı.

Fenerbahçe'de o teknik adam için 3 saatlik görüşme gerçekleşti!

Nuri Şahin, Ocak ayına kadar Borussia Dortmund'da teknik direktörlük görevini üstlenmiş ve bu kulüpte önemli bir deneyim kazandı. Futbolculuk döneminde de Dortmund ve Real Madrid gibi büyük kulüplerde forma giyen Şahin, kariyerini teknik adam olarak sürdürmeye kararlı görünüyor.

Fenerbahçe'de o teknik adam için 3 saatlik görüşme gerçekleşti!

Fenerbahçe'nin genç ve modern futbol anlayışına sahip bir isme yönelme isteği, Şahin'i favori konuma taşıdı.

Fenerbahçe'de o teknik adam için 3 saatlik görüşme gerçekleşti!

Bununla birlikte yönetim farklı adaylarla da temas halinde. Eski BVB teknik direktörlerinden Alman Roger Schmidt var. Ayrıca İsmail Kartal ve Volkan Demirel gibi Türk teknik adamların da seçenekler arasında olduğu bildirildi.

