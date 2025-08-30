Fenerbahçe'de o teknik adam için 3 saatlik görüşme gerçekleşti!

Fenerbahçe'de José Mourinho'nun görevine son verilmesinin ardından teknik direktör arayışları hız kazandı.
Portekizli teknik adam, sarı-lacivertlilerin başında 62 maça çıkmıştı. Yönetim, tecrübeli hocaya 15 milyon Euro tutarında tazminat ödeyerek yolları ayırdı. Şimdi ise gözler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağına çevrilmiş durumda.
Sarı-lacivertlilerde gündemin ilk sırasında Nuri Şahin yer alıyor. Alman basınından GOAL'de yer alan habere göre, kulüp başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu yaklaşık üç saat süren toplantıda Nuri Şahin ismini masaya yatırdı.
Nuri Şahin, Ocak ayına kadar Borussia Dortmund'da teknik direktörlük görevini üstlenmiş ve bu kulüpte önemli bir deneyim kazandı. Futbolculuk döneminde de Dortmund ve Real Madrid gibi büyük kulüplerde forma giyen Şahin, kariyerini teknik adam olarak sürdürmeye kararlı görünüyor.
Fenerbahçe'nin genç ve modern futbol anlayışına sahip bir isme yönelme isteği, Şahin'i favori konuma taşıdı.
Bununla birlikte yönetim farklı adaylarla da temas halinde. Eski BVB teknik direktörlerinden Alman Roger Schmidt var. Ayrıca İsmail Kartal ve Volkan Demirel gibi Türk teknik adamların da seçenekler arasında olduğu bildirildi.
