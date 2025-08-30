Fenerbahçe'den ters köşe! Herkes yerli hoca beklerken...
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından takımın başına geçecek yeni isim büyük merak konusu oldu. Kanarya'da yerli isimler öne çıkarken flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin o yabancı hocaya teklif yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Benfica'ya elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırmıştı.
Sarı-lacivertlerde yeni teknik adam arayışları hız kazanırken, aday listesinde 2 yerli ve 2 yabancı isim öne çıkmıştı. Yönetim, kısa süre içinde yeni hocayı belirleyerek takımı sezona hazırlamayı hedefliyor.
Bu süreçte ön plana çıkan isimlerden biri Alman teknik direktör Roger Schmidt oldu. İspanyol basınında yer alan Marca yazarı Jose Felix Diaz'ın haberine göre Fenerbahçe, deneyimli çalıştırıcı ile resmi görüşmelere başladı.
