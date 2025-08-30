CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den ters köşe! Herkes yerli hoca beklerken...

Fenerbahçe'den ters köşe! Herkes yerli hoca beklerken...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından takımın başına geçecek yeni isim büyük merak konusu oldu. Kanarya'da yerli isimler öne çıkarken flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin o yabancı hocaya teklif yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 14:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den ters köşe! Herkes yabancı hoca beklerken...

Fenerbahçe, Benfica'ya elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe'den ters köşe! Herkes yabancı hoca beklerken...

Sarı-lacivertlerde yeni teknik adam arayışları hız kazanırken, aday listesinde 2 yerli ve 2 yabancı isim öne çıkmıştı. Yönetim, kısa süre içinde yeni hocayı belirleyerek takımı sezona hazırlamayı hedefliyor.

Fenerbahçe'den ters köşe! Herkes yabancı hoca beklerken...

Bu süreçte ön plana çıkan isimlerden biri Alman teknik direktör Roger Schmidt oldu. İspanyol basınında yer alan Marca yazarı Jose Felix Diaz'ın haberine göre Fenerbahçe, deneyimli çalıştırıcı ile resmi görüşmelere başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den ters köşe! Herkes yabancı hoca beklerken...

Sarı-lacivertliler, hücum futbolunu benimseyen ve kariyerinde önemli başarılar elde eden Schmidt'e sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'den ters köşe! Herkes yabancı hoca beklerken...

56 yaşındaki teknik adam son olarak Benfica'yı çalıştırmış, Portekiz ekibiyle lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Fenerbahçe'den ters köşe! Herkes yabancı hoca beklerken...

Daha önce PSV Eindhoven ile Hollanda Kupası'nı da kazanan Schmidt, oyun felsefesiyle Avrupa'da dikkat çekmiş bir isim.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TRT Spor Yıldız canlı izle | Türkiye - Portekiz maçı şifresiz izle TRT Spor Yıldız canlı izle | Türkiye - Portekiz maçı şifresiz izle 14:10
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? 13:53
Augsburg - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Augsburg - Bayern Münih maçı hangi kanalda? 13:33
Hoffenheim - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? Hoffenheim - Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? 13:29
G.Saray'da Buruk'tan flaş Barış Alper kararı! G.Saray'da Buruk'tan flaş Barış Alper kararı! 13:28
Stuttgart - Mönchengladbach maçı hangi kanalda? Stuttgart - Mönchengladbach maçı hangi kanalda? 13:25
Daha Eski
G.Saray'ın fikstürü belli oldu! Şampiyonlar Ligi... G.Saray'ın fikstürü belli oldu! Şampiyonlar Ligi... 13:22
Leipzig - Heidenheim maçı hangi kanalda? Leipzig - Heidenheim maçı hangi kanalda? 13:17
Werder Bremen - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda? Werder Bremen - Bayer Leverkusen maçı hangi kanalda? 13:02
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! Son durumu... F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! Son durumu... 12:20
İşte G.Saray-Rizespor maçının VAR'ı İşte G.Saray-Rizespor maçının VAR'ı 12:13
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer şoku! G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer şoku! 12:01