Yusuf Akçiçek bombası! Fenerbahçe'nin istediği ödemeyi kabul ettiler

Son dakika FB transfer haberleri... Sarı lacivertlilerin genç yıldızı Yusuf Akçiçek yüksek bir bonservis bedeli ile takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Peki, 19 yaşındaki oyuncunun yeni adresi hangi takım olacak? İşte detaylar...
Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde genç oyuncu Yusuf Akçiçek'e sürpriz bir talip çıktı.
Genç yaşına rağmen performansı ile birçok kulübün ilgi odağı olan Yusuf için kulübü Fenerbahçe 20 milyon euro gibi bir bonservis bedeli belirlemişti...
Bu rakam dahilinde hesap yapan bazı ekipler ilgisini devam ettirirken bazı kulüpler de 20 milyon Euro'yu çok bularak transfer listelerini güncelleyip başka isimlere yönelme kararı almıştı.
Yusuf'u transfer listesinde tutan bu takımlardan biri ise ayırdığı transfer bütçesinin önemli bir kısmını bu transfere harcayarak Yusuf Akçiçek'i kadrosunda görmek istiyor. Peki, bu hangi ekip? İşte yanıtı...
20 MİLYON EURO'YA 'TAMAM' DEDİLER
Avrupa'nın önemli kulüplerinin ardından şimdi de Suudi temsilcisi Al Hilal, 19 yaşındaki stopere talip oldu. Al-Hilal'in F.Bahçe'ye istediği 20 milyon euro bonservisi ödemeye hazır olduğu vurgulandı.