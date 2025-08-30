CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Ederson hamlesi! Transfer için devreye girdiler

Fenerbahçe'den Ederson hamlesi! Transfer için devreye girdiler

Galatasaray'ın bir süredir renklerine katmak için çaba sarf ettiği Ederson için yaptığı son teklif reddedilirken, ezeli rakibi Fenerbahçe'den transfer hamlesi geldi. Sarı lacivertliler, Manchester City'den yıldız file bekçisini transfer etmek için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 23:43 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 23:45
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den Ederson hamlesi! Transfer için devreye girdiler

Kaleci transferi için yoğun mesai harcayan ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya...

Ünlü muhabir Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Manchester City'den Ederson'u transfer etmek için çalışmalara başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Galatasaray'ın 10 milyon euroluk teklifinin reddedildiğini belirten Romano, bu gelişme sonrası Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki Brezilyalı kaleci için devreye girdiğini yazdı.

Romano ayrıca, Ederson'un Manchester City'den ayrılması halinde, İngiliz ekibinin kaleye Gianluigi Donnarumma'yu transfer edeceğini öne sürdü.

12 Dev Adam Portekiz'i farklı geçti!
Aslan milli araya kayıpsız gitti!
DİĞER
Şımarttıkları İsrail onları da yutacak! İçlerinde biraz vicdan kırıntısı kalmışsa...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
G.Saray Hakan'ın alternatifini belirledi!
Arda Güler yine attı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan milli araya kayıpsız gitti! Aslan milli araya kayıpsız gitti! 23:31
F. Karagümrük 3 puanla tanıştı! F. Karagümrük 3 puanla tanıştı! 23:29
Arda Güler yine attı! Arda Güler yine attı! 23:21
12 Dev Adam Portekiz'i farklı geçti! 12 Dev Adam Portekiz'i farklı geçti! 22:55
Ç. Rizespor'un 2 golüne ofsayt engeli! Ç. Rizespor'un 2 golüne ofsayt engeli! 22:17
Bolu Sakarya'dan 3 puanla döndü! Bolu Sakarya'dan 3 puanla döndü! 21:33
Daha Eski
Esenler Erokspor deplasmanda kazandı Esenler Erokspor deplasmanda kazandı 21:31
G.Saray - Ç. Rizespor | CANLI G.Saray - Ç. Rizespor | CANLI 21:22
Okan Buruk'tan transfer açıklaması! Okan Buruk'tan transfer açıklaması! 21:05
G. Antep FK deplasmanda 3 puanı kaptı! G. Antep FK deplasmanda 3 puanı kaptı! 21:01
Kocaeli'de kazanan çıkmadı! Kocaeli'de kazanan çıkmadı! 20:57
G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu! 20:18