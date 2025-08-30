Fenerbahçe'den Ederson hamlesi! Transfer için devreye girdiler

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kaleci transferi için yoğun mesai harcayan ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya...

Ünlü muhabir Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin Manchester City'den Ederson'u transfer etmek için çalışmalara başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Galatasaray'ın 10 milyon euroluk teklifinin reddedildiğini belirten Romano, bu gelişme sonrası Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki Brezilyalı kaleci için devreye girdiğini yazdı.

Romano ayrıca, Ederson'un Manchester City'den ayrılması halinde, İngiliz ekibinin kaleye Gianluigi Donnarumma'yu transfer edeceğini öne sürdü.