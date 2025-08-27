CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Bu hafta içinde...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Bu hafta içinde...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak o futbolcuyla kısa süre içerisinde yolların ayrılabileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 09:44
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Bu hafta içinde...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho önderliğinde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kanarya'da diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Bu hafta içinde...

Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan futblculardan birisi de Diego Carlos. Fenerbahçe, Diego Carlos için kiralık ve bonservisle gelecek olan tekliflere açık...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Bu hafta içinde...

Çünkü Brezilyalı stoper yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Lille oyuncuyla ilgilenmişti. Ancak Fransızlar işi resmiyete dökmedi. Oyuncunun menajerine; "Bu hafta içinde teklif getir" talimatı verildi. Fenerbahçe'yle Diego Carlos'un yolları, bu hafta içinde ayrılabilir.

