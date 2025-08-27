TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Bu hafta içinde...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan futblculardan birisi de Diego Carlos. Fenerbahçe, Diego Carlos için kiralık ve bonservisle gelecek olan tekliflere açık...
Çünkü Brezilyalı stoper yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Lille oyuncuyla ilgilenmişti. Ancak Fransızlar işi resmiyete dökmedi. Oyuncunun menajerine; "Bu hafta içinde teklif getir" talimatı verildi. Fenerbahçe'yle Diego Carlos'un yolları, bu hafta içinde ayrılabilir.
