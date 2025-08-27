Jose Mourinho: Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 2. maçında Benfica'ya 1-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 00:25 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 00:32
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 2. maçında Fenerbahçe, Benfica'ya 1-0 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne veda etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

"İlk yarıda çok daha iyi olan taraflardı. Ritimleriyle baş edemedik. İkinci yarıda biz daha iyi olan taraftık ama bu yeterli olmadı."

"Bugün daha iyi ve güçlü bir takıma karşı kaybettik."

"Şampiyonlar Ligi'nde olsaydık muhtemelen 8 maç oynardık. Ancak Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz."

Son Dakika
