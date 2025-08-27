Jose Mourinho: Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu 2. maçında Fenerbahçe, Benfica'ya 1-0 mağlup oldu ve Devler Ligi'ne veda etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

"İlk yarıda çok daha iyi olan taraflardı. Ritimleriyle baş edemedik. İkinci yarıda biz daha iyi olan taraftık ama bu yeterli olmadı."

"Bugün daha iyi ve güçlü bir takıma karşı kaybettik."

"Şampiyonlar Ligi'nde olsaydık muhtemelen 8 maç oynardık. Ancak Avrupa Ligi'nde finale kadar gidebiliriz."