Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor! Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor! Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı lacivertlilerin muhtemel rakipleri 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak. Peki UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 01:37
Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor! Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Benfica'ya deplasmanda 1-0 yenildi ve Devler Ligi'ne veda etti.

Yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek olan Fenerbahçe'nin rakipleri kura çekiminin ardından netlik kazanacak.

Fenerbahçe, her torbadan ikişer takımla eşleşecek ve lig aşamasında toplam 8 maça çıkacak. Avrupa Ligi'nde play-off turunun rövanş karşılaşmaları 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak ve lig aşamasına kalan tüm takımlar netleşecek.

Fenerbahçe'nin bugün itibariyle Avrupa Ligi'ndeki 24 muhtemel rakibi netleşti. Sarı-lacivertlilerin kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:

1.Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

2.Torba: FENERBAHÇE, Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic

3.Torba: Basel, Freiburg, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, Bologna

4.Torba: Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagles, Brann

    UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Fenerbahçe'nin rakiplerinin belli olacağı Avrupa Ligi kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.

    Sarı-lacivertliler lig aşamasında evinde 4, deplasmanda 4 maça çıkacak.

    Lig aşamasını ilk 8'de tamamlaması halinde Fenerbahçe direkt son 16 turuna kalacak. Sarı-lacivertliler, 16 ila 24. sıralar arasında yer alması halinde ise son 16 için play-off oynayacak.

