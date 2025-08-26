CANLI SKOR ANA SAYFA
Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Moralsiz olduğunu söylediniz ama...

Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Moralsiz olduğunu söylediniz ama...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi ağırlamaya hazırlanan Benfica'da teknik direktör Bruno Lage, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Lage'in özellikle Kerem Aktürkoğlu ile ilgili ifadeleri gündem oldu. İşte o sözler... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 16:45
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Moralsiz olduğunu söylediniz ama...

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Kritik maç öncesi Portekiz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage, basın toplantısında soruları yanıtladı. İşte o açıklamalardan önemli başlıklar...

Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Moralsiz olduğunu söylediniz ama...

"F.BAHÇE DE İYİ BİR ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKIMI"

"Kazanmamız gerekiyor. Fenerbahçe de iyi bir Şampiyonlar Ligi takımı. Çok yüksek nitelikleri olan bir kadro. Teknik direktörleri, Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazanmış Mourinho. Stadyum içinde ve dışında bir olarak Fenerbahçe'ye karşı mücadele edeceğiz. Hedefimiz maçı kazanma. Taraftardan büyük destek istemekteyiz. Maçın her dakikasını anlayarak, kavrayarak desteklerini sergilemeleri gerekiyor."

Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Moralsiz olduğunu söylediniz ama...

"ELENMEMİZ FİNANSAL AÇIDAN BİZİ SARSACAKTIR"

"Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalırsa finansal anlamda sarsılacaktır. Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız gerekiyor. Daima hedefimiz maçları kazanmak. Her maçı da ayrı değerlendirmek gerekiyor."

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Moralsiz olduğunu söylediniz ama...

MOURINHO'NUN VINCIC'İ ÖVMESİ İLE İLGİLİ

"Dünya Şampiyonası'ndaki Chelsea maçını Vincic yönetmişti. Sorun teşkil edecek bir şey yok. Mourinho'nun övgüsü de bizim için sıkıntı değil bizim için. Övgüleri hak eden bir hakem Vincic."

Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Moralsiz olduğunu söylediniz ama...

KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI

"Kerem bir yana, tüm futbolcularımla aram iyi. Gazeteciler, futbolcuları bir insan olarak tanımamakta. Ben ikisine de hakimim. Türk gazeteciler de antrenmana gelince onlara el salladı. Kerem'in maç biterken nasıl moralsiz olduğunu söylediniz ama maça girdiği andaki görüntülere baktınız. Yüzü gülüyordu. Takımına destek verdi."

Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Moralsiz olduğunu söylediniz ama...

"90 DAKİKAYA ODAKLANMALIYIZ"

"Top bizde değilse defans yaparız. Blok olarak kompakt bir şekilde savunmamızı yapmamız gerekiyor. Gol için de elimizdeki tüm imkanları değerlendireceğiz. Maça başlangıçta futbolcular ve taraftarlar 90 dakikaya odaklanmalı. Bu maçtan galip ayrılmamız gerekiyor."

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Moralsiz olduğunu söylediniz ama...

"KÖTÜ ZAMANLARDAN DA DERS ALMALIYIZ"

"Biz rakibimize göre oyunumuzu dizayn etmekteyiz. Sene boyunca hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Kollektif olarak iyi anlar yaşadık. Aynı zamanda özellikle kötü zamanlardan da ders almalıyız."

Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Moralsiz olduğunu söylediniz ama...

"F.BAHÇE'NİN KALİTESİ BİZİ YILDIRMAYACAK"

"Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya değer bir takım. İki kez Şampiyonlar Ligi kazanmış bir teknik direktör Mourinho. Agresif oyuncuları var. İki santrforlarıyla birlikte oynuyorlar. Organize ataklarda yaptıkları çapraz paslarla dikkatimizi çekmekteler. Fenerbahçe'nin bu kadar kaliteli olması bizi yıldırmayacak."

Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Moralsiz olduğunu söylediniz ama...

SEMEDO AÇIKLAMASI

"Nelson Semedo ile uzun zamandır görüşmüyorum açıkçası. Semedo ile Wolves takımında müthiş bir dönem geçirdik. Yarın mümkün olursa kendisine ve Jose Mourinho'ya tebriklerimi sunacağım."

