Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması: Moralsiz olduğunu söylediniz ama...

MOURINHO'NUN VINCIC'İ ÖVMESİ İLE İLGİLİ "Dünya Şampiyonası'ndaki Chelsea maçını Vincic yönetmişti. Sorun teşkil edecek bir şey yok. Mourinho'nun övgüsü de bizim için sıkıntı değil bizim için. Övgüleri hak eden bir hakem Vincic."

KEREM AKTÜRKOĞLU AÇIKLAMASI "Kerem bir yana, tüm futbolcularımla aram iyi. Gazeteciler, futbolcuları bir insan olarak tanımamakta. Ben ikisine de hakimim. Türk gazeteciler de antrenmana gelince onlara el salladı. Kerem'in maç biterken nasıl moralsiz olduğunu söylediniz ama maça girdiği andaki görüntülere baktınız. Yüzü gülüyordu. Takımına destek verdi."