CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’de yeni transfer Edson Alvarez ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe’de yeni transfer Edson Alvarez ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe’de yeni transfer Edson Alvarez, ilk antrenmanına çıktı, Benfica maçı hazırlıkları başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 13:28
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe’de yeni transfer Edson Alvarez ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz temsilcisi Benfica'yla deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenman ile başladı. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Edson Alvarez de ilk idmanına çıktı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman pas çalışması ile devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

Kocaelispor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise antrenmanı, rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla tamamladı.

Fenerbahçe, yarın Portekiz'in başkenti Lizbon'a giderek karşılaşmanın oynanacağı statta yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.

Beşiktaş'ta bir transfer daha tamam!
Reklam - Türk Telekom
DİĞER
Icardi’nin sevgilisi China Suarez İstanbul’a aşık oldu! Türkçe öğrenmeye başladı
Katil İsrail ordusu Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni vurdu! Çok sayıda kayıp var! Gazetecilerin isimleri belli oldu
G.Saray'dan Singo için tarihi teklif!
F.Bahçe'ye sambacı 10 numara!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Udinese-Hellas Verona maçı ne zaman? Udinese-Hellas Verona maçı ne zaman? 13:05
G.Saray'da Barış Alper gelişmesi! G.Saray'da Barış Alper gelişmesi! 13:04
Beşiktaş'ta bir transfer daha tamam! Beşiktaş'ta bir transfer daha tamam! 12:55
El Bilal Toure kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Kariyeri... El Bilal Toure kimdir? Kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Kariyeri... 12:54
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Beşiktaş'tan transfer açıklaması! 12:31
Milli golfçü Deniz Sapmaz şampiyon! Milli golfçü Deniz Sapmaz şampiyon! 12:28
Daha Eski
Şampiyonlar Ligi hesabından Sane paylaşımı! Şampiyonlar Ligi hesabından Sane paylaşımı! 12:25
G.Saray'dan Singo için tarihi teklif! G.Saray'dan Singo için tarihi teklif! 12:18
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! 12:00
Sevilla-Getafe maçı ne zaman? Sevilla-Getafe maçı ne zaman? 11:59
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano maçı ne zaman? Athletic Bilbao-Rayo Vallecano maçı ne zaman? 11:46
Beşiktaş'ta transfer neredeyse tamam! Beşiktaş'ta transfer neredeyse tamam! 11:29