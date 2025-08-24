Kerem’de kritik hafta

Sarı-lacıvertlılerde transferin önemli hedeflerinden Kerem Aktürkoğlu için bu hafta gelişmeler bekleniyor. Benfica ile Fenerbahçe arasında 27 Ağustos Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off rövanşı sonrası görüşmelerin sonuçlanması bekleniyor. Benfica, Kerem'i tutmak istese de 27 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe'ye gitmek istediği bildirildi.
Sarı-lacıvertlılerde transferin önemli hedeflerinden Kerem Aktürkoğlu için bu hafta gelişmeler bekleniyor. Benfica ile Fenerbahçe arasında 27 Ağustos Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off rövanşı sonrası görüşmelerin sonuçlanması bekleniyor. Benfica, Kerem'i tutmak istese de 27 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe'ye gitmek istediği bildirildi.