Fenerbahçe sezonun ilk 3 puanı için Kadıköy'de! İşte Jose Mourinho'nun Kocaelispor maçı muhtemel 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe, Süper Lig'in üçüncü haftasında bugün ligin yeni ekibi Kocaelispor'u konuk edecek. Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Avrupa kupasındaki müsabakalar nedeniyle ligin ilk haftasını maç oynamadan geçen sarı-lacivertliler, 2. hafta Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Fenerbahçe, ligde bu sezon taraftarı önündeki ilk karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho da dünkü idmanda öğrencileriyle yaptığı toplantıda zafer istedi. Portekizli teknik adamın, "Benfica maçını düşünmeyin. Önceliğimiz Kocaelispor mücadelesi. Taraftarımızın önünde kazanmalıyız" dediği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

DORGELES ŞANS BEKLİYOR

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi halinde Kocaelispor karşısında ilk maçına çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Semedo, Mert, Skriniar, Çağlar, Brown, Amrabat, Fred, Szymanski, Duran, En-Nesyri

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Appindangoye, Dijksteel, Haidara, Show, Nonge, Mesut, Oğulcan, Mendes, Petkovic