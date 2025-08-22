CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Süper Lig'de Kocaelispor'u ağırlayacak

Fenerbahçe Süper Lig'de Kocaelispor'u ağırlayacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek.

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 09:58
Fenerbahçe Süper Lig'de Kocaelispor'u ağırlayacak

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Avrupa kupasındaki müsabakalar nedeniyle ligin ilk haftasını maç oynamadan geçen sarı-lacivertliler, 2. hafta Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligde bu sezon taraftarı önündeki ilk karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor.

-TAKIMDA 4 EKSİK

Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

- DORGELES NENE İLK MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, Kocaelispor karşısında ilk maçına çıkacak.

Avusturya'nın Salzburg Kulübünden sarı-lacivertli takıma katılan Malili oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
