Fenerbahçe Süper Lig'de Kocaelispor'u ağırlayacak

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Avrupa kupasındaki müsabakalar nedeniyle ligin ilk haftasını maç oynamadan geçen sarı-lacivertliler, 2. hafta Göztepe deplasmanından golsüz beraberlikle ayrılmıştı.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligde bu sezon taraftarı önündeki ilk karşılaşmayı kazanmayı hedefliyor.
-TAKIMDA 4 EKSİK
Fenerbahçe, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak.
Sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
- DORGELES NENE İLK MAÇINA ÇIKACAK
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, Kocaelispor karşısında ilk maçına çıkacak.
Avusturya'nın Salzburg Kulübünden sarı-lacivertli takıma katılan Malili oyuncu, teknik direktör Jose Mourinho'nun şans vermesi durumunda forma giyebilecek.