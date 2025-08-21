CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Kocaelispor mesaisi başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk edeceği Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2025 Perşembe 18:51
Fenerbahçe, 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Kocaelispor ile Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig 3'üncü hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları ile başladı. Ardından pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Benfica maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise rejenerasyon programı ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe, Kocaelispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

