Benfica teknik direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun transferi hakkında konuştu ve "Kerem Aktürkoğlu'nun bugün oynamama sebebi teknik bir karardı. Kerem, burada mutlu. O, Benfica'nın önemli bir oyuncusu. Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe maçında oynatabilirim" görüşünü belirtti.
