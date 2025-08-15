CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Brozovic sürprizi! Transfer Hakan Çalhanoğlu'na bağlı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Al Nassr'ın Hırvat yıldızı Marcelo Brozovic girdi. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcunun transferini gerçekleştirmesi ise Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'na bağlı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 06:50
Orta sahasını güçlendirmek isteyen ve bu yönde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Samos Fanaticos'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Al-Nassr'ın Hırvat yıldızı Marcelo Brozovic'i gündemine aldı.

Haberde; teknik direktör Jose Mourinho'nun Hırvat orta sahaya 'olur' yanıtı verdiği ve Fenerbahçe yönetiminin de Suudi ekibiyle ilk teması kurduğu vurgulandı.

Al-Nassr ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 32 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenilirken haberin detayında ise; Cristiano Ronaldo'nun, Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için Suudi yönetimiyle görüşme yaptığının bilgisi de paylaşıldı.

Suudi kaynaklar ise; Hakan transferi gerçekleştiği an Al-Nassr'ın Brozovic'e izin vereceğinin altını çizdi.

İKİ KULÜP İSTEDİ

Al-Nassr'dan ayrılmayı planlayan Marcelo Brozovic, bir dönem Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.

