Fenerbahçe'den Brozovic sürprizi! Transfer Hakan Çalhanoğlu'na bağlı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Al Nassr'ın Hırvat yıldızı Marcelo Brozovic girdi. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcunun transferini gerçekleştirmesi ise Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'na bağlı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Al-Nassr ile 1 yıllık sözleşmesi kalan 32 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenilirken haberin detayında ise; Cristiano Ronaldo'nun, Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için Suudi yönetimiyle görüşme yaptığının bilgisi de paylaşıldı.
Suudi kaynaklar ise; Hakan transferi gerçekleştiği an Al-Nassr'ın Brozovic'e izin vereceğinin altını çizdi.
İKİ KULÜP İSTEDİ
Al-Nassr'dan ayrılmayı planlayan Marcelo Brozovic, bir dönem Trabzonspor ve Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti.