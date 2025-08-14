CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe genç yıldızı listeye ekledi

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattına takviye yapması beklenen ve Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden sarı lacivertli yönetim Malili genç oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdürüyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 15:55 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 16:15
Transfer döneminin sonlarına gelirken geçtiğimiz günlerde Feyenoord'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe için İtalyan basını flaş bir isim yazdı.

Kerem Aktürkoğlu transferi için gün sayan sarı lacivertliler son olarak Portekizli yıldız Nelson Semedo'yu kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'nin bir kanat transferi daha yapmak istediği iddia edildi.

Matteo Moretto'nun haberine göre, kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Kanarya 22 yaşındaki genç sol kanat Dorgeles Nene ile ilgilendiğini bildirdi.

İşte o haber...

