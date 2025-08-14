TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe genç yıldızı listeye ekledi
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattına takviye yapması beklenen ve Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden sarı lacivertli yönetim Malili genç oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdürüyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 15:55Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 16:15
