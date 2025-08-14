CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İstanbul cehennemi

İstanbul cehennemi

Hollanda basını, Feyenoord'un Fenerbahçe'ye 5-2'lik yenilgisini manşetlerinde öne çıkardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
İstanbul cehennemi

Hollanda basını, Feyenoord'un Fenerbahçe'ye 5-2'lik yenilgisini manşetlerinde öne çıkardı. Kadıköy'ün beklendiği gibi çok yoğun bir atmosfere sahip olduğu ve Mourinho'nun yine bir Hollanda takımını elediği belirtildi. AD gazetesi, "Beklendiği gibi. Çılgınca, coşkulu ve kulakları sağır eden bir ortam" dedi. De Telegraaf: "Robin van Persie ve ekibi için acı bir lokma. Feyenoord işi berbat etti, Şampiyonlar Ligi hayali sona erdi" ifadeleri kullanıldı.

