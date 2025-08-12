Fenerbahçe'de Jhon Duran'dan sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, 5-2'lik galibiyet ile sonuçlanan ve tur biletini getiren Feyenoord maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Maçta yaşadığı sakatlık sebebi ile yerini Talisca'ya devreden yıldız golcü, "Sakatlığımla ilgili endişelenecek bir şey yok." dedi. İşte o açıklamalar...

"HİSSETTİĞİMİZ ÇOK GÜZEL"

"Gerçekten çok mutluyum. Burada taraftarın önünde ilk golümü attığım için keyifliyim. Takıma ve taraftarın sevgisine teşekkürler. Hissettiğimiz çok güzel. Çok iyi hissediyorum. Ailem buradaydı ve onların önünde gol attım. Bu daha da güzel oldu. Şimdi diğer turu geçmek ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz."

"NESYRI'YE BORÇLANDIM"

"En-Nesyri kaliteli ve zeki bir oyuncu. Oldukça tecrübeli. İyi anlaştık, onunla oynamak çok basit. Sahada nerede duracağını çok iyi biliyor. Geldiğim günden beri konuşuyorum. Onunla oynamak keyif. Bana asist yaptı ve ona borçlandım. Bunu ödemem gerekiyor. Takımda herkesle iyi anlaşıyorum. İkinci tur için iyi hazırlanacağız."

"MOURINHO TUTKULU BİR TEKNİK ADAM"

"Jose Mourinho ile çalışmaktan dolayı çok mutluyum. 21 yaşındayım ama kariyerimde çalıştığım en iyi teknik adam. Desteğinden ötürü de ona teşekkür ederdim. Sürekli beni destekliyor, bunu hissediyorum. Kendisi tutkulu bir teknik adam. Böyle bir teknik adam sahip olmak güzel."