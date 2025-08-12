CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jhon Duran'dan sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe'de Jhon Duran'dan sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, Feyenoord maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 22:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de Jhon Duran'dan sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran, 5-2'lik galibiyet ile sonuçlanan ve tur biletini getiren Feyenoord maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Maçta yaşadığı sakatlık sebebi ile yerini Talisca'ya devreden yıldız golcü, "Sakatlığımla ilgili endişelenecek bir şey yok." dedi. İşte o açıklamalar...

"HİSSETTİĞİMİZ ÇOK GÜZEL"

"Gerçekten çok mutluyum. Burada taraftarın önünde ilk golümü attığım için keyifliyim. Takıma ve taraftarın sevgisine teşekkürler. Hissettiğimiz çok güzel. Çok iyi hissediyorum. Ailem buradaydı ve onların önünde gol attım. Bu daha da güzel oldu. Şimdi diğer turu geçmek ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz."

"NESYRI'YE BORÇLANDIM"

"En-Nesyri kaliteli ve zeki bir oyuncu. Oldukça tecrübeli. İyi anlaştık, onunla oynamak çok basit. Sahada nerede duracağını çok iyi biliyor. Geldiğim günden beri konuşuyorum. Onunla oynamak keyif. Bana asist yaptı ve ona borçlandım. Bunu ödemem gerekiyor. Takımda herkesle iyi anlaşıyorum. İkinci tur için iyi hazırlanacağız."

"MOURINHO TUTKULU BİR TEKNİK ADAM"

"Jose Mourinho ile çalışmaktan dolayı çok mutluyum. 21 yaşındayım ama kariyerimde çalıştığım en iyi teknik adam. Desteğinden ötürü de ona teşekkür ederdim. Sürekli beni destekliyor, bunu hissediyorum. Kendisi tutkulu bir teknik adam. Böyle bir teknik adam sahip olmak güzel."

F.Bahçe Kadıköy'de turladı!
Mou: Feyenoord'u hep yendim
DİĞER
Efsane pilotu kaybetmişti… Büyük aşkı İstanbul’u adım adım gezdi!
Ankara'da bir ilk! Başkan Erdoğan Gürcistan ile ticaret hedefini açıkladı: Hedef 5 milyar dolar
F.Bahçe'de Duran şoku! Sakatlık...
F.Bahçe-Feyenoord maçında skandal karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mou: O gol maçın duygusunu artırdı Mou: O gol maçın duygusunu artırdı 22:19
Karabağ'dan farklı galibiyet! Karabağ'dan farklı galibiyet! 21:44
F.Bahçe'de Duran şoku! Sakatlık... F.Bahçe'de Duran şoku! Sakatlık... 21:29
F.Bahçe'de kader anı! F.Bahçe'de kader anı! 21:28
Arda'dan Mbappe'ye enfes asist! Arda'dan Mbappe'ye enfes asist! 21:17
F.Bahçe-Feyenoord maçında skandal karar! F.Bahçe-Feyenoord maçında skandal karar! 20:55
Daha Eski
Fenerbahçe'nin golü ofsayta takıldı! Fenerbahçe'nin golü ofsayta takıldı! 20:30
1. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 1. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 20:16
F.Bahçe Kadıköy'de turladı! F.Bahçe Kadıköy'de turladı! 19:47
F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! F.Bahçe'nin ilk 11'i belli oldu! 17:46
Serdar Topraktepe'ye yeni görev Serdar Topraktepe'ye yeni görev 17:42
Filenin Efeleri Danimarka ile karşılaşacak! Filenin Efeleri Danimarka ile karşılaşacak! 16:52