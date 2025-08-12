CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Feyenoord maçı yayın bilgisi: Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Feyenoord maçı yayın bilgisi: Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Feyenoord’u ağırlayacak. Hollanda’daki 2-1’lik yenilgiyi unutturmak isteyen sarı-lacivertliler, Jose Mourinho’nun desteğiyle tur biletini kapmak için sahaya çıkıyor. Fenerbahçe, turu geçerse Benfica-Nice ya da Club Brugge-Salzburg/Brann eşleşmelerinden gelen takımla play-off turunda karşılaşacak. Maçın yayın bilgisi ve muhtemel 11'leri haberimizde...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2025 Salı 14:45
Fenerbahçe Feyenoord maçı yayın bilgisi: Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Feyenoord maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord ile kozlarını paylaşacak. Hollanda'da oynanan ilk maçta 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki taraftar desteğiyle turu çevirmek için sahaya çıkacak. Jose Mourinho'nun yönetiminde yeni sezona iddialı giren Fenerbahçe, Jhon Duran, Milan Skriniar ve Youssef En-Nesyri gibi yıldızlarla güçlenen kadrosuyla Devler Ligi'nde yer almak istiyor. İşte Fenerbahçe - Feyenoord maçı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri...

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Feyenoord maçı 12 Ağustos Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs'ın yöneteceği karşılaşma Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, iki farklı galip gelmesi durumunda play-off turuna yükselecek.

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Ossterwolde, Amrabat, Fred, Nelson, Szymanski, Brown, Duran, Nesyri.

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Watanabe, Ahmedhodzic, Bos, Hwang, Timber, Steijn, Sauer, Anis Moussa, Ueda.

EN AZ 2 FARK

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Feyenoord ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta 2-1 kaybettiği rakibini taraftarı önünde mağlup ederek tur biletini almak istiyor. Kanarya, müsabakadan iki farklı üstünlükle ayrılması halinde tur atlayacak. Fenerbahçe'nin 1 farklı kazanması durumunda ise uzatmalar, eşitlik bozulmaması durumunda ise seri penaltı atışlarına geçilecek.

FEYENOORD İLE 6. RANDEVU

Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord ile 6. kez karşılaşacak. İki ekip ilk olarak 2002-2003 sezonu öncesi Şampiyonlar Ligi 3. tur elemesinde kozlarını paylaşırken, Rotterdam ekibi 1-0 ve 2-0'lık skorlarla tur atlayan taraf oldu. 2016-2017 sezonunda ise Avrupa Ligi grup aşamasında karşılaşan taraflar arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe üstünlük kurdu. İstanbul'da Emenike'nin golüyle 3 puana ulaşan sarı-lacivertliler, deplasmanda da Moussa Sow'un golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sezon da 6 Ağustos günü Rotterdam'da oynanan müsabakada kırmızı-beyazlılar uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 kazandı.

AVRUPA KUPALARINDA 288. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 287 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 113 galibiyet alırken, 61 maçta da berabere kaldı. 113 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 392 kez havalandırırken, kalesinde ise 409 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 40. MAÇ

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 39 kez eleme maçına çıktı. Kanarya, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet alırken, 12 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte rakip filelere 57 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde de 48 gole engel olamadı. Kanarya, tur atlaması halinde Benfica - Nice eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

ISTVAN KOVACS DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Feyenoord arasında oynanacak müsabakada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs düdük çalacak. Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Marcel Birsan olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak İtalyan Daniele Chiffi görev alacak. Luca Pairetto ise AVAR'da Chiffi'ye eşlik edecek.

UEFA KADROSU

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun listeye dahil ettiği 24 isim şöyle:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymaski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun."

