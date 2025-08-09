Mourinho'dan dikkat çeken sözler: Kendi fikirlerin uğruna öldüysen aptalsın!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz'de Canal 11'e verdiği röportajda modern futboldaki değişim, teknik direktörlük anlayışı ve taktiksel dönüşümler üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"ARTIK HER ŞEY ALGILARLA İLGİLİ" Mourinho, 20 yıl öncesine kıyasla günümüzde teknik direktörlükte önceliklerin değiştiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Bugün en önemli şeyin çok iyi konuşmak olduğunu söyleyebilirim. Çünkü artık her şey algılarla ilgili."
"Geçmişte en iyi teknik direktörler kazananlardı, şimdi ise daha iyi görünen algılara sahip olanlar öne çıkıyor. Eskiden kazanarak önemli işler elde ederdiniz, bugün sadece algılarla önemli işler elde ediyorsunuz."
"2004'te Premier Lig'e gittiğimde ligde yalnızca iki yabancı teknik direktör vardı: Avrupa Şampiyonu olarak ben ve UEFA Kupası şampiyonu Benitez. Günümüzde ise bazı teknik direktörler Premier Lig'e gidiyor, ama isimlerini bile bilmiyorum."
"Bunu saygısızlık olarak söylemiyorum, bu sadece gerçek. Artık galibiyet sayısına değil, verilere ve istatistiklere göre seçim yapılıyor. Kazanmak, iyi görünmek kadar önemli sayılmıyor."
"KOPYALA-YAPIŞTIR TAKTİKLER TEHLİKELİ" Tecrübeli çalıştırıcı, futboldaki son taktiksel devrimlere dair de eleştirilerde bulundu: "Sorun, gerekli koşullara sahip olmadan kopyala-yapıştır yapmak istemek. İçeride oynayan bir bek istiyorsanız, bu rolü üstlenebilecek yetenekte bir oyuncuya ihtiyacınız var."
"Bek hücumda zayıfsa, ona geride kalmasını söylerim. Ama bazı teknik direktörler, farklı şartlarda gördükleri şeyleri birebir uygulamaya çalışıyor. Bu da başarısızlığa yol açıyor."
"Pep Guardiola Manchester City'ye geldiğinde, İngiltere'nin en iyi kalecisi Joe Hart vardı. Ancak Guardiola, geriden oyun kurma kültürüne sahip Claudio Bravo'yu istedi. Daha sonra bu da yetmedi, hem kısa hem uzun oynayabilen Ederson'ı transfer etti."
"Fikirleri uygulamak için doğru oyuncularınız yoksa, bu iş karmaşık hale gelir. 'Fikirlerim uğruna öldüm' diyen teknik direktörler var, ama eğer fikirlerin seni bitirdiyse bu aptallıktır."
"TEK FELSEFEYE BAĞLI KALMAK YANLIŞ" Mourinho, taktiksel esneklik konusundaki görüşlerini ise şöyle ifade etti: "Tek bir felsefeye körü körüne bağlı kalmak hata. Elbette benim de bir idealim var ve imkanlarım doğrultusunda en iyi takımı kurmaya çalıştım. Ancak elinizdeki oyuncu grubuna uyum sağlamak çok daha önemli."
"Orta sahada üstünlük yaratmak için içeri giren kaliteli bir bek fikrini seviyorum ama bunu yapabilecek oyuncu sayısı çok az. Mesela Achraf Hakimi'nin hem hücumda hem içeriden etkili olmasını çok beğeniyorum. Ama dünyada Hakimi gibi çok fazla oyuncu yok."