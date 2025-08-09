CANLI SKOR ANA SAYFA
Mourinho'dan dikkat çeken sözler: Kendi fikirlerin uğruna öldüysen aptalsın!

Mourinho'dan dikkat çeken sözler: Kendi fikirlerin uğruna öldüysen aptalsın!

Son dakika Fenerbahçe haberi | Portekiz televizyonu Canal 11'e özel bir röportaj veren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte deneyimli çalıştırıcının öne çıkan sözleri… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 10:53
Mourinho'dan dikkat çeken sözler: Kendi fikirlerin uğruna öldüysen aptalsın!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz'de Canal 11'e verdiği röportajda modern futboldaki değişim, teknik direktörlük anlayışı ve taktiksel dönüşümler üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mourinho'dan dikkat çeken sözler: Kendi fikirlerin uğruna öldüysen aptalsın!

"ARTIK HER ŞEY ALGILARLA İLGİLİ"
Mourinho, 20 yıl öncesine kıyasla günümüzde teknik direktörlükte önceliklerin değiştiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Bugün en önemli şeyin çok iyi konuşmak olduğunu söyleyebilirim. Çünkü artık her şey algılarla ilgili."

Mourinho'dan dikkat çeken sözler: Kendi fikirlerin uğruna öldüysen aptalsın!

"Geçmişte en iyi teknik direktörler kazananlardı, şimdi ise daha iyi görünen algılara sahip olanlar öne çıkıyor. Eskiden kazanarak önemli işler elde ederdiniz, bugün sadece algılarla önemli işler elde ediyorsunuz."

Mourinho'dan dikkat çeken sözler: Kendi fikirlerin uğruna öldüysen aptalsın!

"2004'te Premier Lig'e gittiğimde ligde yalnızca iki yabancı teknik direktör vardı: Avrupa Şampiyonu olarak ben ve UEFA Kupası şampiyonu Benitez. Günümüzde ise bazı teknik direktörler Premier Lig'e gidiyor, ama isimlerini bile bilmiyorum."

Mourinho'dan dikkat çeken sözler: Kendi fikirlerin uğruna öldüysen aptalsın!

"Bunu saygısızlık olarak söylemiyorum, bu sadece gerçek. Artık galibiyet sayısına değil, verilere ve istatistiklere göre seçim yapılıyor. Kazanmak, iyi görünmek kadar önemli sayılmıyor."

Mourinho'dan dikkat çeken sözler: Kendi fikirlerin uğruna öldüysen aptalsın!

"KOPYALA-YAPIŞTIR TAKTİKLER TEHLİKELİ"
Tecrübeli çalıştırıcı, futboldaki son taktiksel devrimlere dair de eleştirilerde bulundu: "Sorun, gerekli koşullara sahip olmadan kopyala-yapıştır yapmak istemek. İçeride oynayan bir bek istiyorsanız, bu rolü üstlenebilecek yetenekte bir oyuncuya ihtiyacınız var."

Mourinho'dan dikkat çeken sözler: Kendi fikirlerin uğruna öldüysen aptalsın!

"Bek hücumda zayıfsa, ona geride kalmasını söylerim. Ama bazı teknik direktörler, farklı şartlarda gördükleri şeyleri birebir uygulamaya çalışıyor. Bu da başarısızlığa yol açıyor."

Mourinho'dan dikkat çeken sözler: Kendi fikirlerin uğruna öldüysen aptalsın!

"Pep Guardiola Manchester City'ye geldiğinde, İngiltere'nin en iyi kalecisi Joe Hart vardı. Ancak Guardiola, geriden oyun kurma kültürüne sahip Claudio Bravo'yu istedi. Daha sonra bu da yetmedi, hem kısa hem uzun oynayabilen Ederson'ı transfer etti."

Mourinho'dan dikkat çeken sözler: Kendi fikirlerin uğruna öldüysen aptalsın!

"Fikirleri uygulamak için doğru oyuncularınız yoksa, bu iş karmaşık hale gelir. 'Fikirlerim uğruna öldüm' diyen teknik direktörler var, ama eğer fikirlerin seni bitirdiyse bu aptallıktır."

Mourinho'dan dikkat çeken sözler: Kendi fikirlerin uğruna öldüysen aptalsın!

"TEK FELSEFEYE BAĞLI KALMAK YANLIŞ"
Mourinho, taktiksel esneklik konusundaki görüşlerini ise şöyle ifade etti: "Tek bir felsefeye körü körüne bağlı kalmak hata. Elbette benim de bir idealim var ve imkanlarım doğrultusunda en iyi takımı kurmaya çalıştım. Ancak elinizdeki oyuncu grubuna uyum sağlamak çok daha önemli."

Mourinho'dan dikkat çeken sözler: Kendi fikirlerin uğruna öldüysen aptalsın!

"Orta sahada üstünlük yaratmak için içeri giren kaliteli bir bek fikrini seviyorum ama bunu yapabilecek oyuncu sayısı çok az. Mesela Achraf Hakimi'nin hem hücumda hem içeriden etkili olmasını çok beğeniyorum. Ama dünyada Hakimi gibi çok fazla oyuncu yok."

