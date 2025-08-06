CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman? | Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu

Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman? | Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe, Hollanda’nın köklü ekibi Feyenoord ile kozlarını paylaşacak. Rotterdam’daki ilk maçta avantaj peşinde koşan sarı-lacivertliler, Jose Mourinho yönetiminde Devler Ligi yolunda emin adımlarla ilerlemek istiyor. İsveçli hakem Glenn Nyberg'in düdük çalacağı maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 09:46
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman? | Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu

Feyenoord - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşı karşıya geliyor. Rotterdam'ın ünlü De Kuip Stadyumu'nda oynanacak ilk maç, sarı-lacivertliler için büyük öneme sahip. Jose Mourinho'nun liderliğinde hazırlık kampını başarıyla tamamlayan Fenerbahçe'nin yeni transferlerinin performansı da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yönetiminde oynanacak maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'lerini sizler için derledik.

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Feyenoord-Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak. Hollanda'nın Rotterdam şehrindeki De Kuip Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakemi ise İsveçli Glenn Nyberg olacak.

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Feyenoord: Bijlow, Read, Watanabe, Nieuwkoop, Bos, Hwang, Timber, Borges, Steijn, Diarra, Tengstedt.

Fenerbahçe: İrfan Can, Nelson, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, İrfan Can, Szymanski, Oğuz, Duran.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ

Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadroyla giriyor. Jose Mourinho'nun yönetiminde Jhon Duran, Archie Brown, Nelson Semedo ve Milan Skriniar gibi yıldız isimler kadroya katıldı. İsmail Yüksek'in sakatlıktan dönmesiyle orta saha güçlenirken, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri'nin hücumda kilit rol oynaması bekleniyor. Ancak Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao, UEFA listesinde yer almıyor. Feyenoord'da ise Igor Paixao'nun Marsilya'ya transferi sonrası hücum hattında Ayase Ueda ve Gaoussou Diarra ön planda.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

İki ayaklı eşleşmenin rövanş maçı, 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 20.00'de İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe, Kadıköy'deki taraftar desteğiyle turu geçmeyi hedefliyor. İlk maçta avantajlı skor almak isteyen sarı-lacivertliler, rövanş öncesi moral depolama hedefiyle sahaya çıkacak.

PLAY-OFF RAKİPLERİ

Fenerbahçe, Feyenoord'u elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek ve Benfica-Nice ya da Club Brugge-Salzburg/Brann eşleşmelerinden gelen takımla karşılaşacak. Ancak sarı-lacivertliler elenirse, Avrupa serüveni sona ermeyecek; UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına doğrudan katılacak. Feyenoord için de benzer bir durum geçerli; elenmeleri halinde Avrupa Ligi'nde yollarına devam edecekler.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan transferde büyük sürpriz!
F.Bahçe'de Kerem coşkusu! Transfer o rakama bitirilecek
DİĞER
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu için yaptığı yeni teklif belli oldu! Milli oyuncu için sıkı pazarlık
İBB soruşturmasında itirafçı iş insanı Yalçınkaya kirli çarkı tek tek anlattı! Rüşvet paraları özel jetlerle Londra'ya uçtu
G.Saray'dan Almanya çıkarması! Tam 3 yıldız...
F.Bahçe'de Bissouma heyecanı! Bu hafta...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 6 Ağustos Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 6 Ağustos Çarşamba 2025 08:41
Hakan'dan G.Saraylıları heyecanlandıran hareket! Hakan'dan G.Saraylıları heyecanlandıran hareket! 23:58
G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı! G.Saray'da ayrılık resmen açıklandı! 23:58
G.Saray'dan transferde büyük sürpriz! G.Saray'dan transferde büyük sürpriz! 23:58
Jose Mourinho: Sorunuza cevap vermeyeceğim! Jose Mourinho: Sorunuza cevap vermeyeceğim! 23:58
Beşiktaş'a Jamaikalı kanat! Beşiktaş'a Jamaikalı kanat! 23:58
Daha Eski
Fırtına'nın yeni transferi Trabzon'da! Fırtına'nın yeni transferi Trabzon'da! 23:58
G.Saray'da Yunus imzayı attı! G.Saray'da Yunus imzayı attı! 23:58
G.Saray'da 2 isim için kadro dışı kararı! G.Saray'da 2 isim için kadro dışı kararı! 23:58
Benfica'dan Kerem açıklaması! Transferi... Benfica'dan Kerem açıklaması! Transferi... 23:58
TFF o maçları erteledi! TFF o maçları erteledi! 23:58
Beşiktaş'ta sağ beke yeni aday! Beşiktaş'ta sağ beke yeni aday! 23:58