HaberlerFenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Feyenoord maçında izleyecekler
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Feyenoord maçında izleyecekler
Fenerbahçe'de önemli bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekibin o yıldızını, Feyenoord ile deplasmanda oynanacak maçta PSV takımı scoutlarının izleyeceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Öte yandan Fenerbahçe'de takımdaki mevcut oyuncular için de önemli ayrılık iddiaları gündeme geliyor.
Son olarak Oğuz Aydın ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
OĞUZ'A PSV KANCASI!
Fenerbahçe'nin milli yıldızı Oğuz Aydın, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarından çıkmıyor. Sarı- Lacivertlilerin 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Hollanda devi PSV harekete geçti. Takvim'de yer alan habere göre, PSV'li yetkililerin Fenerbahçe yönetimi ile temas kuracağı ve resmi teklifini birkaç gün içinde ileteceği öğrenildi.
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