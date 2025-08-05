CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Feyenoord maçında izleyecekler

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Feyenoord maçında izleyecekler

Fenerbahçe'de önemli bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertli ekibin o yıldızını, Feyenoord ile deplasmanda oynanacak maçta PSV takımı scoutlarının izleyeceği öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 Salı 10:02
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Feyenoord maçında izleyecekler

Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Feyenoord maçında izleyecekler

Sarı-lacivertliler son olarak geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar'ı PSG'den bonservisiyle kadrosuna kattığını açıklamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Feyenoord maçında izleyecekler

Fenerbahçe, Skriniar'ın yanı sıra Premier Lig ekibi Wolves ile sözleşmesinin bitmesi sonucu serbest oyuncu statüsünde bulunan Nelson Semedo'yu da 2 yıllığına kadrosuna kattığını duyurmuştu.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Feyenoord maçında izleyecekler

Öte yandan Fenerbahçe'de takımdaki mevcut oyuncular için de önemli ayrılık iddiaları gündeme geliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Feyenoord maçında izleyecekler

Son olarak Oğuz Aydın ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Feyenoord maçında izleyecekler

OĞUZ'A PSV KANCASI!

Fenerbahçe'nin milli yıldızı Oğuz Aydın, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarından çıkmıyor. Sarı- Lacivertlilerin 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Hollanda devi PSV harekete geçti. Takvim'de yer alan habere göre, PSV'li yetkililerin Fenerbahçe yönetimi ile temas kuracağı ve resmi teklifini birkaç gün içinde ileteceği öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Feyenoord maçında izleyecekler

Hollanda kulübünün scoutlarının yarın oynanacak Feyenoord maçında Oğuz Aydın'ı tribünden takip edeceği de gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Feyenoord maçında izleyecekler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Oğuz'un satışına sıcak bakmadığı ancak astronomik bir teklif gelmesi durumunda Fenerbahçe yönetiminin transfere izin vereceği bildirildi.

G.Saray'dan transferde büyük sürpriz!
F.Bahçe'de Kerem transferinin detayları belli oldu!
DİĞER
Galatasaray için flaş yorum! ''Kulübesinde sıkıntı var''
"Terörsüz Türkiye" Komisyonu mesaiye başladı! Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar: "TBMM çözümün meşru adresi, kardeşliğin teminatı"
Ederson için çılgın rakam! İşte G.Saray'ın planı
Trabzonspor'dan sol kanada flaş hamle!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Feyenoord maçına hazır! F.Bahçe Feyenoord maçına hazır! 11:46
Malmö FF - Kopenhag maçı hangi kanalda? Malmö FF - Kopenhag maçı hangi kanalda? 11:44
F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde ilk rakibi Feyenoord F.Bahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde ilk rakibi Feyenoord 11:28
Kocaelispor'da 16 yıl sonra Süper Lig heyecanı! Kocaelispor'da 16 yıl sonra Süper Lig heyecanı! 11:26
Trabzonspor'dan sol kanada flaş hamle! Trabzonspor'dan sol kanada flaş hamle! 11:06
İrfan Can ve Mert Hakan'dan transfer görüşmesi! İrfan Can ve Mert Hakan'dan transfer görüşmesi! 10:26
Daha Eski
Buruk'tan flaş Sane kararı! Gaziantep FK maçında... Buruk'tan flaş Sane kararı! Gaziantep FK maçında... 10:13
Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! Fenerbahçeli yıldıza yakın takip! 10:02
Ederson için çılgın rakam! İşte G.Saray'ın planı Ederson için çılgın rakam! İşte G.Saray'ın planı 09:50
G.Saray'dan transferde büyük sürpriz! G.Saray'dan transferde büyük sürpriz! 08:57
Bugünkü maçlar 5 Ağustos Salı 2025 Bugünkü maçlar 5 Ağustos Salı 2025 08:16
Ya Trnava Ya Univ Ya Trnava Ya Univ 00:47