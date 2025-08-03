TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de yeni hedef Stroeykens! İşte istenen bonservis bedeli

Paris Saint-Germain'in bu sezon kadrosunda d

ü

ş

ünmedi

ği Asensio'da maaş krizi aşılamıyor. Sarı-lacivertlilerden

önce y

ıllık 10 milyon, ardından da 12 milyon Euro talep etmesi

üzerine yönetimin, 29 ya

şındaki oyuncunun tutarsız tavrına

çok k

ızdığı ve bu defteri tamamen kapattığı

ö

ğrenildi.