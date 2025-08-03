HaberlerFenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de yeni hedef Stroeykens! İşte istenen bonservis bedeli
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de yeni hedef Stroeykens! İşte istenen bonservis bedeli
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | 10 numara pozisyonu için önceliğini Marco Asensio'ya veren Fenerbahçe, İspanyol yıldızın yüksek maaş talebinden geri adım atmaması üzerine rotasını değiştirdi. Sarı-lacivertliler, yeni hedef olarak Anderlecht'in 20 yaşındaki genç yeteneği Mario Stroeykens'i gündemine aldı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'nin 10 numara takviyesinde ilk hedefi olan MarcoAsensio'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Benfica'nın ilgisine rağmen "Ben F.Bahçe ile görüşüyorum. Sizinle masaya oturmam doğru olmaz" diyen İspanyol yıldızın bitmek bilmeyen istekleri, Fenerbahçe'yi çileden çıkardı.
Paris Saint-Germain'in bu sezon kadrosunda düşünmediği Asensio'da maaş krizi aşılamıyor. Sarı-lacivertlilerden önce yıllık 10 milyon, ardından da 12 milyon Euro talep etmesi üzerine yönetimin, 29 yaşındaki oyuncunun tutarsız tavrına çok kızdığı ve bu defteri tamamen kapattığı öğrenildi.
Bu gelişme üzerine Fenerbahçe, rotasınıBelçika'ya kırdı. Anderlecht'in 20 yaşındakigenç yıldızı Mario Stroeykens'i listesinealdı. Fiyat araştırması yapanyönetim, 15 milyon Euro bonservisbedeliyle karşılaştı.
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Sabah'ın haberine göre, istenenrakamı fazla bulan Fenerbahçe,Anderlecht indirim yaparsagirişimde bulunacak. Belçika'nıngelecek vadeden önemliyeteneklerindenbiri olarakgörülen Stroeykens'in mevcutsözleşmesi 2026'da sona erecek.
Anderlechtaltyapısındayetişen Belçikalı10 numara, 2021'denbu yana A Takım formasıgiyiyor. Toplamda 135karşılaşmada oynayanStroeykens, 16 gol-15asistlik performanssergiledi.Geçen sezonAnderlecht'te39 resmimaça çıkanStroeykens, 5gol ve 6 asisteimza attı.