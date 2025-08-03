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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de yeni hedef Stroeykens! İşte istenen bonservis bedeli

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de yeni hedef Stroeykens! İşte istenen bonservis bedeli

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | 10 numara pozisyonu için önceliğini Marco Asensio'ya veren Fenerbahçe, İspanyol yıldızın yüksek maaş talebinden geri adım atmaması üzerine rotasını değiştirdi. Sarı-lacivertliler, yeni hedef olarak Anderlecht'in 20 yaşındaki genç yeteneği Mario Stroeykens'i gündemine aldı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de yeni hedef Stroeykens! İşte istenen bonservis bedeli

Fenerbahçe'nin 10 numara takviyesinde ilk hedefi olan Marco Asensio'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Benfica'nın ilgisine rağmen "Ben F.Bahçe ile görüşüyorum. Sizinle masaya oturmam doğru olmaz" diyen İspanyol yıldızın bitmek bilmeyen istekleri, Fenerbahçe'yi çileden çıkardı.

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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de yeni hedef Stroeykens! İşte istenen bonservis bedeli

Paris Saint-Germain'in bu sezon kadrosunda düşünmediği Asensio'da maaş krizi aşılamıyor. Sarı-lacivertlilerden önce yıllık 10 milyon, ardından da 12 milyon Euro talep etmesi üzerine yönetimin, 29 yaşındaki oyuncunun tutarsız tavrına çok kızdığı ve bu defteri tamamen kapattığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de yeni hedef Stroeykens! İşte istenen bonservis bedeli

Bu gelişme üzerine Fenerbahçe, rotasını Belçika'ya kırdı. Anderlecht'in 20 yaşındaki genç yıldızı Mario Stroeykens'i listesine aldı. Fiyat araştırması yapan yönetim, 15 milyon Euro bonservis bedeliyle karşılaştı.

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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de yeni hedef Stroeykens! İşte istenen bonservis bedeli

Sabah'ın haberine göre, istenen rakamı fazla bulan Fenerbahçe, Anderlecht indirim yaparsa girişimde bulunacak. Belçika'nın gelecek vadeden önemli yeteneklerinden biri olarak görülen Stroeykens'in mevcut sözleşmesi 2026'da sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe’de yeni hedef Stroeykens! İşte istenen bonservis bedeli

Anderlecht altyapısında yetişen Belçikalı 10 numara, 2021'den bu yana A Takım forması giyiyor. Toplamda 135 karşılaşmada oynayan Stroeykens, 16 gol-15 asistlik performans sergiledi. Geçen sezon Anderlecht'te 39 resmi maça çıkan Stroeykens, 5 gol ve 6 asiste imza attı.

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