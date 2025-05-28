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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Şampiyonun zafer turu

Şampiyonun zafer turu

8 yıl sonra basketbolda Avrupa’nın en büyüğü olan sarı-lacivertliler, bu zaferini büyük bir coşkuyla kutladı. Kafile Ülker Sports Arena’dan çıkıp, üstü açık otobüsle Bağdat Caddesi’nde tur attı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
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Şampiyonun zafer turu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de oynanan EuroLeague finalinde Fransız ekibi Monaco'yu 81-70 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko, dün şampiyonluğunu taraftarıyla birlikte doyasıyla kutladı. Ülker Sport Arena'da önce basın mensuplarıyla bir araya gelen sarı-lacivertliler, ardından üstü açık otobüsle Bağdat Caddesi'ne doğru yola çıktı ve taraftarlarıyla birlikte büyük coşku yaşadı. Oyuncular da o anları ölümsüzleştirdi.

YER GÖK SARI-LACİVERT

Yüzbinlerce Fenerbahçe taraftarı ellerinde bayrakları ile takım otobüsün geçtiği yol güzergahında yer aldı. Marşlar ve tezahüratlar eşliğinde meşaleler yakıldı, oyunculara sevgi gösterisinde bulunuldu. 'Şampiyon Fenerbahçe' sloganlarıyla yer gök inledi. Fenerbahçeli taraftarlar, özellikle Bağdat Caddesi'ni sarı-lacivert renklere boyadı, mutluluk ve sevinç hat safhadaydı. Sarı- lacivertlilerin bu zafer turu, an be an Avrupa'da da büyük yankı uyandırdı.

İNŞALLAH SENEYE DE KAZANIRIZ

Fenerbahçe kaptanı Melih Mahmutoğlu, "Ne mutlu bana. Fenerbahçe ile ikinci kez bu kupayı kaldırmak ve ülkemize bu kupayı kazandırmak, benim için kelimelerle ifade edilemeyecek kadar değerli ve önemli. Gurur duyduğumu söyleyebilirim. Bizim hedefimiz hep kupa. İnşallah seneye de bize kazanmak nasip olur" dedi.

TARAFTARA MİNNETTARIZ

Devon Hall: "Bizim için harika oldu. Bizi çok iyi desteklediler ve çok iyi bir performans ortaya koyduk. Şimdi taraftarımızla birlikte bunu kutlayacağız. Taraftarımıza minnettarız. Final Four'da her yerde sarılacivert formalı insanlar vardı. Sezon boyunca bizi desteklediler. Onlara destekleri için teşekkür ediyoruz."

ÇOK DUYGUSALDIM

Nigel Hayes-Davis: "Çok duygusal anlar yaşadım. Bir gece öncesinden, ben bütün duygusallığımı atmıştım. Herkes bilir, ben telefonuma notlar ve hedefler yazarım. O gece telefonuma yazdım, sonra da okudum ve gerçekten çok ağladım. Kazandığımızda ağlamayı düşünüyordum ama o gece ağladığım için aradan çıkardım."

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