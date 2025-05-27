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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Matias Vecino bombası! Galatasaray'ın kapısından dönmüştü

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Matias Vecino bombası! Galatasaray'ın kapısından dönmüştü

Yaz transfer dönemi çalışmalarında hız kazanan Fenerbahçe, gündemine İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen Matias Vecino'yu aldı. Tecrübeli oyuncu, daha önce sık sık Galatasaray ile anılmış ve bu konu ile ilgili itirafı ile gündem olmuştu. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 13:12 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 13:46
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Matias Vecino bombası! Galatasaray'ın kapısından dönmüştü

Gelecek sezon taraftarlarına şampiyonluk müjdelemek isteyen Fenerbahçe, yaz transfer dönemi kapsamında sürpriz bir ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Matias Vecino bombası! Galatasaray'ın kapısından dönmüştü

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Çizme basınından derlediği habere göre sarı lacivertliler, Matias Vecino için devreye girdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Matias Vecino bombası! Galatasaray'ın kapısından dönmüştü

Sezon sonunda Lazio'yla sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı merkez orta saha oyuncusunun kontrat yenileme adına herhangi bir görüşme durumu olmadığı ve bu sebeple transferinin mümkün olduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Matias Vecino bombası! Galatasaray'ın kapısından dönmüştü

G.SARAY'IN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

2023 yılında Galatasaray, Vecino için hamle yapmış fakat İtalya'da transfer döneminin bitmesinden dolayı anlaşma sağlanamamıştı. 33 yaşındaki futbolcu bununla ilgili, "Sportif ve ekonomik açıdan önemli bir teklif geldiğinde her zaman olduğu gibi bu teklif değerlendirildi. Sarri bana hiçbir ihtimal olmadığını ve kalmamı istediğini söyledi." itirafında bulunmuştu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Matias Vecino bombası! Galatasaray'ın kapısından dönmüştü

Bu sezon Lazio forması ile 29 maça çıkan Vecino, bu karşılaşmalarda 2 gol/5 asist katkısı sundu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Matias Vecino bombası! Galatasaray'ın kapısından dönmüştü

İşte İtalyan basınından lalaziosiamonoi.it'de yer alan o haber...

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