TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Matias Vecino bombası! Galatasaray'ın kapısından dönmüştü
Yaz transfer dönemi çalışmalarında hız kazanan Fenerbahçe, gündemine İtalya Serie A ekiplerinden Lazio forması giyen Matias Vecino'yu aldı. Tecrübeli oyuncu, daha önce sık sık Galatasaray ile anılmış ve bu konu ile ilgili itirafı ile gündem olmuştu. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 13:12 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 13:46
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
G.SARAY'IN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ
2023 yılında Galatasaray, Vecino için hamle yapmış fakat İtalya'da transfer döneminin bitmesinden dolayı anlaşma sağlanamamıştı. 33 yaşındaki futbolcu bununla ilgili, "Sportif ve ekonomik açıdan önemli bir teklif geldiğinde her zaman olduğu gibi bu teklif değerlendirildi. Sarri bana hiçbir ihtimal olmadığını ve kalmamı istediğini söyledi." itirafında bulunmuştu.
Bu sezon Lazio forması ile 29 maça çıkan Vecino, bu karşılaşmalarda 2 gol/5 asist katkısı sundu.
İşte İtalyan basınından lalaziosiamonoi.it'de yer alan o haber...
DİĞER