TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Matias Vecino bombası! Galatasaray'ın kapısından dönmüştü

G.SARAY'IN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ 2023 yılında Galatasaray, Vecino için hamle yapmış fakat İtalya'da transfer döneminin bitmesinden dolayı anlaşma sağlanamamıştı. 33 yaşındaki futbolcu bununla ilgili, "Sportif ve ekonomik açıdan önemli bir teklif geldiğinde her zaman olduğu gibi bu teklif değerlendirildi. Sarri bana hiçbir ihtimal olmadığını ve kalmamı istediğini söyledi." itirafında bulunmuştu.