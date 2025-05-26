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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho: Kalecimizin hatasıyla maçı kaybettik!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho: Kalecimizin hatasıyla maçı kaybettik!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, mağlubiyetin ardından konuştu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 22:20 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 22:34
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho: Kalecimizin hatasıyla maçı kaybettik!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, mağlubiyetin ardından konuştu.

İŞTE O SÖZLER

"Aslında bugün iki tane maç vardı. Biri 11-11 olan kısım, diğeri 11-10 olan kısım. 11-11'de öne geçtik ve pozisyonlarımız vardı. Rakibin pozisyonu yoktu. 11-10'a olunca oyun farklı bir pozisyon aldı. İkinci yarı bizim için zordu. Öne geçecek pozisyonları bulduk ama kalecimizin yaptığı hata ile maçı kaybettik." dedi.

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