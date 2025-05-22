TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye İngiliz orta saha: Angel Gomes!
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Lille'den sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılacağını açıklayan 24 yaşındaki İngiliz orta saha Angel Gomes'in şartlarını öğrenmek için harekete geçti. İşte transfer detayları... | Son dakika transfer haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe yeni sezon transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine Jose Mourinho'nun eski öğrencisi geldi. Kanarya, Lille'den sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılacağını açıklayan İngiliz orta saha Angel Gomes'in şartlarını öğrenmek için harekete geçti.
Sportif direktör Mario Branco'nun futbolcunun menajerlik şirketi olan ROOF ile temasa geçerek, oyuncu ile ilgilendiklerini bildirdi.
Bu sezon 20 maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 1.66 boyundaki futbolcu 10 numaranın yanı sıra sol kanat ve merkez orta sahada da oynayabiliyor.
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