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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye İngiliz orta saha: Angel Gomes!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye İngiliz orta saha: Angel Gomes!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Lille'den sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılacağını açıklayan 24 yaşındaki İngiliz orta saha Angel Gomes'in şartlarını öğrenmek için harekete geçti. İşte transfer detayları... | Son dakika transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye İngiliz orta saha: Angel Gomes!

Fenerbahçe yeni sezon transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine Jose Mourinho'nun eski öğrencisi geldi. Kanarya, Lille'den sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılacağını açıklayan İngiliz orta saha Angel Gomes'in şartlarını öğrenmek için harekete geçti.


TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye İngiliz orta saha: Angel Gomes!

Sportif direktör Mario Branco'nun futbolcunun menajerlik şirketi olan ROOF ile temasa geçerek, oyuncu ile ilgilendiklerini bildirdi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye İngiliz orta saha: Angel Gomes!

Manchester United altyapısından yetişen yıldızı 2017 yılında ilk kez A takım formasıyla sahaya süren isim Mourinho olmuştu.

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