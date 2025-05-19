Fenerbahçe gözünü Devler Ligi'ne çevirdi! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu 2. tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi için iki ön eleme oynayacak. 3. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak olan sarı-lacivertlilerin seri başı olup olmama durumu ise henüz belirsizliğini koruyor.

3. Ön Eleme'de Fenerbahçe ile birlikte Benfica, Feyenoord ve Nice'in yer alacağı kesinleşti. Sarı-lacivertlilerin UEFA puanı Benfica ve Feyenoord'dan daha az, ancak Nice'ten daha yüksek. Belçika ikincisinin de 3. Ön Eleme'de yer alacağı biliniyor. İhtimal dahilindeki Saint-Gilloise'ın puanı Fenerbahçe'den az, ikinci Club Brugge'ün ise daha yüksek.