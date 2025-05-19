Fenerbahçe gözünü Devler Ligi'ne çevirdi! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri
Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de mevcut sezonu 2. olarak bitirmesinin kesinleşmesi sonucu sarı-lacivertliler gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Kanarya'nın devler ligi yolunda muhtemel rakipleri ise belli olmaya başladı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu'nu geçtikten sonra play-off turuna kalacak. Bu turda ise 3. Ön Eleme'den çıkacak olan diğer 3 takımdan biriyle eşleşecek. Bu turu da geçerse Şampiyonlar Ligi'ne katılmış olacak.
Fenerbahçe, Benfica, Feyenoord ve Nice dışında UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek veya mücadele etmesi muhtemel takımlar ise şu şekilde:
Rangers (İskoçya), Panathinaikos (Yunanistan), Brann (Norveç), Viktoria Plzen veya Banik Ostrava (Çekya), Servette veya Young Boys (İsviçre), Avusturya Ligi ikincisi (Sturm Graz, Austria Wien, Wolfsberger veya Salzburg)
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