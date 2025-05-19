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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe gözünü Devler Ligi'ne çevirdi! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri

Fenerbahçe gözünü Devler Ligi'ne çevirdi! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'de mevcut sezonu 2. olarak bitirmesinin kesinleşmesi sonucu sarı-lacivertliler gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi. Kanarya'nın devler ligi yolunda muhtemel rakipleri ise belli olmaya başladı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2025 Pazartesi 15:28
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Fenerbahçe gözünü Devler Ligi'ne çevirdi! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu 2. tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi için iki ön eleme oynayacak. 3. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak olan sarı-lacivertlilerin seri başı olup olmama durumu ise henüz belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe gözünü Devler Ligi'ne çevirdi! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri

3. Ön Eleme'de Fenerbahçe ile birlikte Benfica, Feyenoord ve Nice'in yer alacağı kesinleşti. Sarı-lacivertlilerin UEFA puanı Benfica ve Feyenoord'dan daha az, ancak Nice'ten daha yüksek. Belçika ikincisinin de 3. Ön Eleme'de yer alacağı biliniyor. İhtimal dahilindeki Saint-Gilloise'ın puanı Fenerbahçe'den az, ikinci Club Brugge'ün ise daha yüksek.

Fenerbahçe gözünü Devler Ligi'ne çevirdi! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri

F.BAHÇE'NİN SERİ BAŞI OLMASI İÇİN NE GEREKİYOR?

Fenerbahçe'nin 3. Ön Eleme Turu'nda seri başı olması için en iyi 4 takım içerisinde olması gerekiyor. Benfica, Rangers veya 2. Ön Eleme Turu'nda Rangers ile eşleşen takımın ve Feyenoord'un seri başı olması garanti. Fenerbahçe'nin seri başı olması için Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon olması gerekiyor.

Fenerbahçe gözünü Devler Ligi'ne çevirdi! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri

Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu'nu geçtikten sonra play-off turuna kalacak. Bu turda ise 3. Ön Eleme'den çıkacak olan diğer 3 takımdan biriyle eşleşecek. Bu turu da geçerse Şampiyonlar Ligi'ne katılmış olacak.

Fenerbahçe gözünü Devler Ligi'ne çevirdi! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri

Fenerbahçe, Benfica, Feyenoord ve Nice dışında UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde mücadele edecek veya mücadele etmesi muhtemel takımlar ise şu şekilde:

Fenerbahçe gözünü Devler Ligi'ne çevirdi! İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri

Rangers (İskoçya), Panathinaikos (Yunanistan), Brann (Norveç), Viktoria Plzen veya Banik Ostrava (Çekya), Servette veya Young Boys (İsviçre), Avusturya Ligi ikincisi (Sturm Graz, Austria Wien, Wolfsberger veya Salzburg)

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