Fenerbahçe'den flaş Jose Mourinho kararı! Yeni sezonda...

MAXIMIN HIZ DEĞİL, KRİZ GETİRDİ



Fransız kanat oyuncusu, Mourinho'nun kanatlara dinamizm kazandırma planının merkezindeydi. Ancak futbolundan çok saha dışı tavırlarıyla gündeme geldi. Portekizli çalıştırıcı ile yaşadığı gerginlikler, oyuncunun kadro dışı kalmasına kadar gitti.