Fenerbahçe'den flaş Jose Mourinho kararı! Yeni sezonda...
Bu sezon Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transferler gerçekleştiren yönetim, beklenen başarının gelmemesinin ardından flaş bir karar aldı. İşte sarı lacivertlilerin önümüzdeki sezon Portekizli için planı... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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MAXIMIN HIZ DEĞİL, KRİZ GETİRDİ
AMRABAT UYUM SORUNUNU AŞAMADI
EN-NESYRI'NİN GOLLERİ HEDEFE GÖTÜRMEDİ
20 milyon Euro ile listenin en pahalı oyuncusu… Bu sezon sarı-lacivertli forma ile 27 gol atıp, 5 asistle skora 32 kez katkı sağladı. Ancak kariyer zirvesini yaşayan futbolcunun performansı, Fenerbahçe'yi yarıştığı 3 kulvarda da hedefe götürmeye yetmedi.
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