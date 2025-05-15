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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den flaş Jose Mourinho kararı! Yeni sezonda...

Fenerbahçe'den flaş Jose Mourinho kararı! Yeni sezonda...

Bu sezon Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transferler gerçekleştiren yönetim, beklenen başarının gelmemesinin ardından flaş bir karar aldı. İşte sarı lacivertlilerin önümüzdeki sezon Portekizli için planı... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 06:51
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Fenerbahçe'den flaş Jose Mourinho kararı! Yeni sezonda...

CARLOS LİDER OLACAKTI, YEDEK KALDI

Jose Mourinho'nun savunma hattına liderlik etmesi için ısrarla talep ettiği Diego Carlos, beklentilerin çok uzağında kaldı. Sabah'ta yer alan habere göre 32 yaşındaki tecrübeli stoper, performans istikrarı sağlayamayınca ilk 11'in değil, kulübenin değişmez isimlerinden birisi oldu.

Fenerbahçe'den flaş Jose Mourinho kararı! Yeni sezonda...

MAXIMIN HIZ DEĞİL, KRİZ GETİRDİ

Fransız kanat oyuncusu, Mourinho'nun kanatlara dinamizm kazandırma planının merkezindeydi. Ancak futbolundan çok saha dışı tavırlarıyla gündeme geldi. Portekizli çalıştırıcı ile yaşadığı gerginlikler, oyuncunun kadro dışı kalmasına kadar gitti.

Fenerbahçe'den flaş Jose Mourinho kararı! Yeni sezonda...

AMRABAT UYUM SORUNUNU AŞAMADI

Orta sahanın mücadele gücünü artırmayı hedefleyen Portekizli teknik adam, Manchester United'dan tanıdığı Amrabat'ı kadrosunda görmekte ısrar etti. Yönetim oyuncuyu aldı ancak Amrabat da uyum sorunları ve temposuz futboluyla eleştirilerin odağı haline geldi.

Fenerbahçe'den flaş Jose Mourinho kararı! Yeni sezonda...

EN-NESYRI'NİN GOLLERİ HEDEFE GÖTÜRMEDİ

20 milyon Euro ile listenin en pahalı oyuncusu… Bu sezon sarı-lacivertli forma ile 27 gol atıp, 5 asistle skora 32 kez katkı sağladı. Ancak kariyer zirvesini yaşayan futbolcunun performansı, Fenerbahçe'yi yarıştığı 3 kulvarda da hedefe götürmeye yetmedi.

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