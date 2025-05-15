Fenerbahçe'den hücuma transfer! 4 yıldız listede
Fenerbahçe, yeni sezon kadro planlaması kapsamında 4 oyuncu için girişimlerini hızlandırdı. Sarı lacivertliler, Avrupa'nın önde gelen yıldızları ile hücum hattını güçlendirmek istiyor. İşte o isimler... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 06:51 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 09:10
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Fenerbahçe yönetimi de kanat forvette Sancho ve ileri uçta Vlahovic'i önceliğe aldığı kaydedildi. Jadon Sancho bu sezon kiralık oynadığı Chelsea'de 39 maçta 4 gol atıp, 10 asist yaptı. Dusan Vlahovic ise Juventus'ta 39 resmi maçta 14 gol atarken 5 de gol pası verdi.
FORVET LİSTESİ HAZIR
Sarı-lacivertliler transfer dönemi öncesi hücum hattındaki alternatifleri belirliyor. Bir süredir Dusan Vlahovic'i takip eden Fenerbahçe ayrıca Al Hilal'den Aleksandar Mitrovic ve Milan'da kiralık oynayan ama bonservisi Roma'da olan Tammy Abraham'ı takip ediyor.
Fenerbahçe'nin forvet hattına Avrupa'nın önde gelen yıldızlarını getirmek istediği vurgulandı.
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