Forvetler sorun yaşamadı

Sarı-lacivertlilerde son 3 sezonda forvet hattında oynayan isimler herhangi bir sorun yaşamadı. 2022-23 sezonunda Enner Valencia, ligde 31 maçta 29 kez rakip fileleri havalandırarak gol kralı oldu. Aynı sezon Mitchy Batshuayi 19 lig maçında 12 gol kaydetti. 2023-24 sezonunda Edin Dzeko adından söz ettirdi. Dzeko 36 lig maçında 21 gol atarak öne çıktı. Yine Batshuayi de 27 lig maçında 12 gol buldu. Batshuayi iki sezonda ligde 24 defa ağları salladı. Bu sezon ise henüz lig bitmese de En-Nesyri 31 lig maçında 17 kez gol sevinci yaşadı. Dzeko da 33 lig maçında 13 gol buldu. Bosna Hersekli yıldız böylece iki sezonda ligde 34 golü yakaladı. Sadece yerli forvetler arka planda kaldı. Serdar Dursun, Umut Nayir ve Cenk Tosun beklentileri karşılayamadı.