CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Forvetler sorun yaşamadı

Forvetler sorun yaşamadı

Fenerbahçe’nin son 3 sezonda forvet hattında problemi olmadı. Enner Valencia gol krallığını alırken, Edin Dzeko iki sezonda 34 gole ulaştı, En-Nesyri de bu sezon ligde 17 kez sevinç yaşadı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Forvetler sorun yaşamadı

Sarı-lacivertlilerde son 3 sezonda forvet hattında oynayan isimler herhangi bir sorun yaşamadı. 2022-23 sezonunda Enner Valencia, ligde 31 maçta 29 kez rakip fileleri havalandırarak gol kralı oldu. Aynı sezon Mitchy Batshuayi 19 lig maçında 12 gol kaydetti. 2023-24 sezonunda Edin Dzeko adından söz ettirdi. Dzeko 36 lig maçında 21 gol atarak öne çıktı. Yine Batshuayi de 27 lig maçında 12 gol buldu. Batshuayi iki sezonda ligde 24 defa ağları salladı. Bu sezon ise henüz lig bitmese de En-Nesyri 31 lig maçında 17 kez gol sevinci yaşadı. Dzeko da 33 lig maçında 13 gol buldu. Bosna Hersekli yıldız böylece iki sezonda ligde 34 golü yakaladı. Sadece yerli forvetler arka planda kaldı. Serdar Dursun, Umut Nayir ve Cenk Tosun beklentileri karşılayamadı.

Mourinho eski öğrencisini F.Bahçe'ye getiriyor!
Osimhen, G.Saray'a veda edecek!
DİĞER
Gamze Özçelik, Gazze'de Umut Aşevi'ni kurdu! "Bombalar altında, yokluk içinde mücadelemiz devam ediyor!"
Barış masası İstanbul'da kuruluyor! Putin "Başkan Erdoğan'la görüşeceğim" diyerek duyurdu: Türkiye barış için çok çabaladı
F.Bahçe'den büyük bomba! İngilizler duyurdu
F.Bahçe'de tazminat problemi! Mourinho...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 11 Mayıs Pazar 2025 Bugünkü maçlar 11 Mayıs Pazar 2025 07:46
Hangi matematik! Şampiyon G.Saray Hangi matematik! Şampiyon G.Saray 00:27
F.Bahçe'de tazminat problemi! Mourinho... F.Bahçe'de tazminat problemi! Mourinho... 00:14
Öztürk'ten F.Bahçe'ye hakem göndermesi! Öztürk'ten F.Bahçe'ye hakem göndermesi! 00:01
Buruk: Final için örnek olacak Buruk: Final için örnek olacak 00:01
Fatih Tekke: Skor moralimizi bozdu ama... Fatih Tekke: Skor moralimizi bozdu ama... 00:01
Daha Eski
G.Saray'da son '1' adım! İşte güncel puan durumu G.Saray'da son '1' adım! İşte güncel puan durumu 00:01
Muslera'dan geleceğiyle ilgili açıklama! Muslera'dan geleceğiyle ilgili açıklama! 00:01
Cimbom Trabzon'da şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı! Cimbom Trabzon'da şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı! 00:01
Derbide çok konuşulacak pozisyon! Derbide çok konuşulacak pozisyon! 00:01
Fırtına direğe takıldı! İşte o pozisyon Fırtına direğe takıldı! İşte o pozisyon 00:01
Derbide sakatlık şoku! Derbide sakatlık şoku! 00:01