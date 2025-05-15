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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko’ya İtalya’dan iki talip! İşte o takımlar

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko’ya İtalya’dan iki talip! İşte o takımlar

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Boşnak golcü Edin Dzeko'ya İtalya Serie A'dan iki kulüp talip oldu. İşte o kulüpler… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2025 Perşembe 16:37
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko’ya İtalya’dan iki talip! İşte o takımlar

Fenerbahçe'de sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona erecek olan Edin Dzeko'nun geleceği netlik kazanmamışken 39 yaşındaki Boşnak golcü kariyerine devam etmekte kararlı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko’ya İtalya’dan iki talip! İşte o takımlar

Tecrübeli futbolcunun en az iki sezon daha oynamak istediği öğrenilirken sarı-lacivertli yönetimden şu ana kadar yeni bir kontrat teklifi gelmiş değil.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko’ya İtalya’dan iki talip! İşte o takımlar

İTALYA'YA DÖNÜŞ SİNYALLERİ

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre Dzeko'ya Serie A'dan iki kulüp ilgi gösteriyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko’ya İtalya’dan iki talip! İşte o takımlar

Daha önce ismi Fiorentina ile anılan deneyimli golcüye Mor Menekşeler cephesinden henüz resmi bir teklif yapılmadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko’ya İtalya’dan iki talip! İşte o takımlar

Ancak Roma, eski oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko’ya İtalya’dan iki talip! İşte o takımlar

2015-2021 yılları arasında altı sezon boyunca başkent ekibinin formasını giyen Dzeko, taraftarlar ve kulüp için hala özel bir isim konumunda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko’ya İtalya’dan iki talip! İşte o takımlar

Roma'nın yedek forvet rotasyonunu güçlendirmek adına Boşnak yıldızla yeniden temas kurmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko’ya İtalya’dan iki talip! İşte o takımlar

Bir diğer talip ise Serie A'ya bu sezonun başında yükselen Como.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko’ya İtalya’dan iki talip! İşte o takımlar

Cesc Fabregas yönetimindeki mavi-beyazlılar, sahada liderlik yapabilecek, genç oyunculara tecrübesiyle yön gösterebilecek bir forvet arıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko’ya İtalya’dan iki talip! İşte o takımlar

Dzeko bu profil için en güçlü aday olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko’ya İtalya’dan iki talip! İşte o takımlar

İtalya'da 6 yıl Roma ve 2 yıl Inter forması giyen Dzeko'nun, tanıdığı lig ortamına geri dönmeye sıcak baktığı kaydediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko’ya İtalya’dan iki talip! İşte o takımlar

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maçta görev alan Edin Dzeko, 20 kez rakip fileleri havalandırdı, 8 de asist yaptı.

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