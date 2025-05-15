FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Edin Dzeko’ya İtalya’dan iki talip! İşte o takımlar
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Boşnak golcü Edin Dzeko'ya İtalya Serie A'dan iki kulüp talip oldu. İşte o kulüpler… (FB spor haberleri)
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Daha önce ismi Fiorentina ile anılan deneyimli golcüye Mor Menekşeler cephesinden henüz resmi bir teklif yapılmadı.
Ancak Roma, eski oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında.
2015-2021 yılları arasında altı sezon boyunca başkent ekibinin formasını giyen Dzeko, taraftarlar ve kulüp için hala özel bir isim konumunda.
Roma'nın yedek forvet rotasyonunu güçlendirmek adına Boşnak yıldızla yeniden temas kurmaya hazırlandığı ifade ediliyor.
Bir diğer talip ise Serie A'ya bu sezonun başında yükselen Como.
Cesc Fabregas yönetimindeki mavi-beyazlılar, sahada liderlik yapabilecek, genç oyunculara tecrübesiyle yön gösterebilecek bir forvet arıyor.
Dzeko bu profil için en güçlü aday olarak öne çıkıyor.
İtalya'da 6 yıl Roma ve 2 yıl Inter forması giyen Dzeko'nun, tanıdığı lig ortamına geri dönmeye sıcak baktığı kaydediliyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maçta görev alan Edin Dzeko, 20 kez rakip fileleri havalandırdı, 8 de asist yaptı.
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