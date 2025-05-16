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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması! Türkiye'ye dönecek mi?

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması! Türkiye'ye dönecek mi?

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan ve kariyerine İran'da devam eden İsmail Kartal geleceği hakkında konuştu. Kartal, "Fenerbahçe'den teklif gelse gider misiniz?" sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 09:17
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İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması! Türkiye'ye dönecek mi?

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 99 puan toplayan İsmail Kartal İran ekibi Persepolis'in başına geçmişti.

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması! Türkiye'ye dönecek mi?

Sezon içinde Fenerbahçe ile anılan tecrübeli teknik adam geleceği hakkında konuştu.

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması! Türkiye'ye dönecek mi?

İsmail Kartal, "Fenerbahçe'den teklif gelse gider misiniz?" sorusuna; "Benim Persepolis'le 1 yıl daha sözleşmem var.

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