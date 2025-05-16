İsmail Kartal'dan Fenerbahçe açıklaması! Türkiye'ye dönecek mi?
Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan ve kariyerine İran'da devam eden İsmail Kartal geleceği hakkında konuştu. Kartal, "Fenerbahçe'den teklif gelse gider misiniz?" sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Böyle bir şey olsa bile, benim burayı bırakıp Fenerbahçe'ye gitmem doğru olmaz" yanıtını verdi.
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