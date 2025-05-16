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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş Mert Hakan Yandaş gelişmesi! İşte son durumu

Fenerbahçe'de flaş Mert Hakan Yandaş gelişmesi! İşte son durumu

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, geçirdiği enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 14:12 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 14:16
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Fenerbahçe'de flaş Mert Hakan Yandaş gelişmesi! İşte son durumu

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. 20 günü aşkın süredir hastanede bulunan oyuncunun tedavisine 15 gün boyunca özel doktor kontrolünde Samandıra Tesislerinde ve evde devam edileceği öğrenildi.

Mert Hakan Yandaş'ın milyonda bir görülen nadir bir enfeksiyon geçirdiği belirtilmişti. Virüs kaynaklı bu rahatsızlık nedeniyle uzun süre tedavi altında kalan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Mert Hakan'ın 1 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına takımla birlikte katılması planlanıyor.

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