TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Fred endişesi! Taşınma planı yapıldı

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarın en çok güvendiği isimlerin başında gelen Fred için ayrılık vakti yaklaşıyor.

Adı Suudi Neom SC ile anılan Fenerbahçeli futbolcu Fred'in eşinin İstanbul'dan taşınma planlarına başladığı iddia ediliyor.