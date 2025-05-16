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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Fred endişesi! Taşınma planı yapıldı

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Fred endişesi! Taşınma planı yapıldı

Fenerbahçe'de gösterdiği istikrarlı performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Fred için ayrılık vakti yaklaşıyor. Brezilyalı oyuncunun eşi İstanbul'dan taşınma planlarına başladığı iddia edildi. İşte Fenerbahçe'nin Fred için belirlediği bonservis bedeli. | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2025 Cuma 09:51
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Fred endişesi! Taşınma planı yapıldı

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarın en çok güvendiği isimlerin başında gelen Fred için ayrılık vakti yaklaşıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Fred endişesi! Taşınma planı yapıldı

Adı Suudi Neom SC ile anılan Fenerbahçeli futbolcu Fred'in eşinin İstanbul'dan taşınma planlarına başladığı iddia ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Fred endişesi! Taşınma planı yapıldı

Takvim'de yer alan habere göre; Monique Salum'un sıcak bir iklime sahip olan Suudi Arabistan için kendine kıyafetler baktığı belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Fred endişesi! Taşınma planı yapıldı

F.BAHÇE'NİN İSTEDİĞİ RAKAM

Sarı-Lacivertli yönetim, Sambacı için 15 milyon Euro bonservis bedeli belirlemişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Fred endişesi! Taşınma planı yapıldı

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıkan yıldız oyuncu 5 gol 6 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Fred endişesi! Taşınma planı yapıldı

Fred'in sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor.

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