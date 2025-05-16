TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de Fred endişesi! Taşınma planı yapıldı
Fenerbahçe'de gösterdiği istikrarlı performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Fred için ayrılık vakti yaklaşıyor. Brezilyalı oyuncunun eşi İstanbul'dan taşınma planlarına başladığı iddia edildi. İşte Fenerbahçe'nin Fred için belirlediği bonservis bedeli. | FENERBAHÇE HABERLERİ
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F.BAHÇE'NİN İSTEDİĞİ RAKAM
Sarı-Lacivertli yönetim, Sambacı için 15 milyon Euro bonservis bedeli belirlemişti.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 43 maça çıkan yıldız oyuncu 5 gol 6 asistlik katkı sağladı.
Fred'in sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona eriyor.
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