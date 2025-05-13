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Haberler Fenerbahçe Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Premier Lig’e geri dönüş kapıda

Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Premier Lig’e geri dönüş kapıda

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'de sezon başında büyük beklentilerle göreve getirilen Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte hayal kırıklığıyla geçen sezonun ardından Portekizli teknik adamın takımdan ayrılabileceği konuşulurken İngiliz basınından çarpıcı bir iddia geldi. İşte o iddia… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 11:36
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Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Premier Lig’e geri dönüş kapıda

2024 yazında Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayan ve Türkiye'ye gelişiyle büyük ses getiren Mourinho, sezonun son düzlüğüne girilirken lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı.

Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Premier Lig’e geri dönüş kapıda

Şampiyonluk hedefinden uzaklaşılması, tecrübeli hocanın geleceğini tartışmalı hale getirdi.

Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Premier Lig’e geri dönüş kapıda

İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre, Mourinho'nun yeni durağı yeniden Premier League olabilir.

Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Premier Lig’e geri dönüş kapıda

İddiaya göre Manchester United'da görev yapan Ruben Amorim'in UEFA Avrupa Ligi finalini kaybetmesi ve Şampiyonlar Ligi bileti alınamaması halinde istifa etmesi bekleniyor.

Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Premier Lig’e geri dönüş kapıda

Amorim'in ayrılığı durumunda ise en güçlü aday olarak Jose Mourinho öne çıkıyor.

Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Premier Lig’e geri dönüş kapıda

Futbol kamuoyunda büyük yankı uyandıran haberde, Mourinho'nun da İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Premier Lig’e geri dönüş kapıda

Manchester United'dan resmi bir teklif gelmesi halinde 62 yaşındaki teknik direktörün Fenerbahçe ile yollarını ayırabileceği ifade ediliyor.

Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Premier Lig’e geri dönüş kapıda

Fenerbahçe'nin başında bugüne kadar 53 resmi maça çıkan Jose Mourinho, bu karşılaşmalarda 33 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 2.09 puan ortalaması yakaladı.

Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Premier Lig’e geri dönüş kapıda

Ancak şampiyonluk yarışındaki geride kalış ve özellikle büyük maçlarda yaşanan puan kayıpları, Portekizli hocanın kredisini tüketmiş durumda.

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