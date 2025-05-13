Mourinho Fenerbahçe’den ayrılıyor mu? Premier Lig’e geri dönüş kapıda
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'de sezon başında büyük beklentilerle göreve getirilen Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekipte hayal kırıklığıyla geçen sezonun ardından Portekizli teknik adamın takımdan ayrılabileceği konuşulurken İngiliz basınından çarpıcı bir iddia geldi. İşte o iddia… (FB spor haberleri)
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İddiaya göre Manchester United'da görev yapan Ruben Amorim'in UEFA Avrupa Ligi finalini kaybetmesi ve Şampiyonlar Ligi bileti alınamaması halinde istifa etmesi bekleniyor.
Amorim'in ayrılığı durumunda ise en güçlü aday olarak Jose Mourinho öne çıkıyor.
Futbol kamuoyunda büyük yankı uyandıran haberde, Mourinho'nun da İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
Manchester United'dan resmi bir teklif gelmesi halinde 62 yaşındaki teknik direktörün Fenerbahçe ile yollarını ayırabileceği ifade ediliyor.
Fenerbahçe'nin başında bugüne kadar 53 resmi maça çıkan Jose Mourinho, bu karşılaşmalarda 33 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 2.09 puan ortalaması yakaladı.
Ancak şampiyonluk yarışındaki geride kalış ve özellikle büyük maçlarda yaşanan puan kayıpları, Portekizli hocanın kredisini tüketmiş durumda.
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