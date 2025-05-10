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Golcü savunma

F.Bahçe'de Başakşehir maçında defans hattı skor üretti. Edin Dzeko, Tadic, Talisca gibi hücumcular etkisiz kaldı. 44’te sağ bek Mert Müldür ve 60’ta stoper Milan Skriniar’ın golleri galibiyetin ‘anahtarları’ oldu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2025 Cumartesi 06:50
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Golcü savunma

Fenerbahçe dün Başakşehir'i deplasmanda 4-1 yendi. Sarı lacivertli takıma 3 puanı getiren golleri defans hattındaki futbolcular attı. Dzeko, Tadic, Talisca gibi hücum oyuncularının üretken olamadıkları karşılaşmanın 44. dakikasında sahneye çıkan sağ bek Mert Müldür, aşırtma bir vuruşla Kanarya'yı öne geçirdi. İlk devre bu skorla biterken ikinci devrede de yine bir stoper sahne aldı.

SKRINIAR'IN KARIYER SEZONU

60'ta sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Milan Skriniar kafa vuruşunu yaptı. Savunmadan seken topu zorlayan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu sezon Süper Lig'deki üçüncü golünü atan Skriniar, 2021-22'den (İnter formasıyla; 3 gol) bu yana bir lig sezonundaki en yüksek sayısına ulaştı. Ayrıca savunma hattı, Başakşehir'e 1 kez geçit verdi.

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