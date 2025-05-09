Parola 3 puan

Son hafta derbide Beşiktaş'a tek golle mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan ve lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, bugün 35'inci hafta maçında RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan sarı-lacivertliler, bugün kazanıp küçük olan umutlarını son üç maça taşımak istiyor. İki takım bugün tarihlerinde de 34'üncü kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 33 maçın 19'unu F.Bahçe, 11'ini B.Şehir kazandı. 3 maç da berabere bitti.

MUCİZE OLUR MU?

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, hem hafta başından bu yana oyuncularının düşük olan moralini düzeltmeye çalışıyor hem de maçın taktik çalışması üzerinde duruyordu. Oyuncularıyla dünkü idman sonrasında bir toplantı yapan Portekizli çalıştırıcının, "Şampiyonluk şansımız zora girdi. Ancak kalan maçlarımızı kazanalım. Bir mucize gerçekleşir mi bilemeyiz. Ama en azından taraftarlarımızın gönlünü kazanabilir, onları bir nebze de olsa mutlu edebiliriz" dediği öğrenildi.

DEPLASMANDA GERİDE

Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasman maçlarında galibiyet sayısında rakibinin gerisinde kaldı. Başakşehir'in ev sahipliğinde iki takım arasındaki 16 maçta turuncu-lacivertlilerin 9 galibiyeti bulunuyor. Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 6 galibiyet elde ederken sadece 1 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

BERABERLİK ÇIKMIYOR

Ligde iki takım arasında oynanan son 12 karşılaşmada Fenerbahçe, 9 galibiyet elde ederken RAMS Başakşehir, 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 2018- 19 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta golsüz berabere kalırken bu müsabakanın ardından ligdeki karşılaşmalarda beraberlik çıkmadı.

ZİRVE TADIC'İN

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, bu sezon Süper Lig'de en fazla kilit pas vererek, en fazla asist yapan oyuncu oldu. 36 yaşındaki tecrübe abidesi; şu ana kadar tüm maçlarda 30 defa kilit pas verdi. Takım arkadaşları da bunların 11'inde ağları buldu.

6 MAÇLIK SERİ

F.Bahçe, Başakşehir ile oynadığı 5'i lig 1'i Ziraat Türkiye Kupası son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda Başakşehir ağlarına 13 gol gönderirken kalesinde 2 gol gördü.

FENER'DE 3 EKSİK

F.Bahçe'de 3 futbolcu, RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Tedavilerine devam edilen Allan Saint-Maximin ve Mert Hakan Yandaş ile sarı kart cezalısı Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçında görev yapamayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Opoku, Duarte, Operi, Crespo, Kemen, Yusuf, Diallo, Brnic, Piatek

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Djiku, Kostic, İsmail, Fred, Szymanski, Oğuz, Talisca, En-Nesyri