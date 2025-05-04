Ya tamam ya devam

Trendyol Süper Lig'de 34. haftada Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ülker Stadı'ndaki dev mücadele saat 19.00'da başlayacak ve hakem Yasin Kol düdük çalacak. Süper Lig'de zirve yarışında Galatasaray'ı takip eden sarı-lacivertliler, son derece önemli bir sınava çıkacak. Sezonun en önemli virajlarından birini geçecek Jose Mourinho ve ekibi, Beşiktaş önünde kazanarak şampiyonluk umutlarını korumak istiyor.

EZELİ RAKİPLERİ YENEMEDİ

Sarı-lacivertlilerin zirve yarışında havlu atmama adına olası bir puan kaybına tahammülü bulunmuyor. Siyahbeyazlılara karşı mutlaka kazanmak zorunda olan Fenerbahçe bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı galip gelemedi. Galatasaray'a karşı 1 beraberlik, 1 yenilgi alan Kanarya, Beşiktaş önünde de sezonun ilk yarısında deplasmanda 1-0 kaybetmişti. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'a karşı ise iki maçta da galip geldi.

LİGDE FENER ÜSTÜN

Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu akşam yapacakları maçla birlikte 361. kez karşılaşacak. Geride kalan 360 karşılaşmada Fenerbahçe 135, Beşiktaş 128 galibiyet elde etti. 97 karşılaşma berabere bitti. Süper Lig'de ise iki takım arasında oynanan toplam 137 maçta sarı-lacivertliler 49, siyah-beyazlılar 43 galibiyet elde etti. 45 mücadelede de taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

İÇ SAHA KARNESİ

Jose Mourinho ve öğrencileri, Süper Lig'de bu sezon evinde 15 karşılaşmaya çıktı. Adana Demirspor, Alanyaspor, Bodrum, Sivasspor, Gaziantep, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Trabzonspor maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, derbide Galatasaray'a mağlup oldu. Samsunspor ve Kayserispor ile de berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, iç sahada 6 müsabakada kalesini gole kapattı, rakip filelere 38 gol attı, kalesinde 15 gol gördü.

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Jose Mourinho, daha önce İngiltere'de Manchester United ve Chelsea'nin başında 5 kez karşılaştığı Ole Gunar Solskjaer'i 2 kez yendi. Portekizli hoca, Norveçli teknik adama karşı 2 kez yenilgi alırken 1 maç da berabere bitti.

FİLİP KOSTİC CEZALI

Filip Kostic, sarı kart cezası nedeniyle bu akşamki derbide forma giyemeyecek. 32 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında Samsunspor, Konyaspor ile ligin ikinci yarıdaki Göztepe maçlarında sarı kart görmüştü. Türkiye'de ilk derbisine Dolmabahçe'de oynanan Beşiktaş maçında sahaya çıkan Filip Kostic, bu sezon toplamda 23 lig maçında görev aldı.

6 İSİM KART SINIRINDA

Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Allan Saint- Maximin, Sofyan Amrabat, Fred ve İsmail Yüksek sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler derbide sarı kart görmesi halinde gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

GÖZLER SAKAT FUTBOLCULARDA

Kanarya'da sakatlığı sebebiyle hastanede tedavisi süren Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş derbisinin kadrosunda olmayacak. Hafta boyunca bireysel antrenman yapan Sofyan Amrabat ile son lig maçında ağrısı bulunan Allan Saint-Maximin'in durumu maç saati netlik kazanacak.

17 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de en son yenilgisini Beşiktaş'a karşı almıştı. Ligde 17 maçtır mağlup olmayan sarı-lacivertliler, son olarak 7 Aralık 2024 tarihinde Tüpraş Stadı'ndaki derbide siyahbeyazlılara 1-0 kaybetmişti.

KALEDE İSTİKRAR YOK

Sarı-lacivertli takımda bu sezon kalede istikrar bulunamadı. Dominik Livakovic'in sakatlığı nedeniyle İrfan Can Eğribayat eldivenleri taktı. Ancak sezon genelinde maçlarda sabit bir 1 numara bulunamadı. Livakovic, ligde 20 maçta görev alırken kalesinde 20 gol gördü. İrfan Can Eğribayat da ligde toplamda 11 kez sahaya çıkarken 10 gol yedi.

80 GOLLE ZİRVEDE

Bu sezon Süper Lig'de rakip filelere 80 gol gönderen F.Bahçe, 'en golcü takım' ünvanını elinde bulunduruyor. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 31 maçın 28'inde gol atmayı başardı. Gol üretemediği son karşılaşma olan Samsunspor müsabakasının ardından çıktığı son 5 lig maçında rakip fileleri 17 kez havalandıran Fenerbahçe, 3.4 gol ortalaması yakaladı. En-Nesyri 16 golle takımının en golcü ismi olurken, Edin Dzeko 13 golle, Faslı forveti takip ediyor. Dusan Tadic, 11 gol, 11 asistle skor yükünü çeken oyuncular arasında bulunuyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam evinde Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile başlayan antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sürdü. Derbi öncesi son antrenman, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

İŞTE KARŞILAŞMANIN MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Yusuf, Osayi, İsmail, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Talisca, Dzeko

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Mustafa, Immobile