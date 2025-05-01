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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Szymanski kararı! Bonservis bedeli belirlendi

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Szymanski kararı! Bonservis bedeli belirlendi

Jose Mourinho'nun sezon başında "3 tane olsa hepsi oynar" dediği Sebastian Szymanski gözden çıkarıldı. Polonyalı yıldız için transfer kararını veren sarı lacivertliler yönetim bonservis bedelini belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Szymanski planı... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Szymanski kararı! Bonservis bedeli belirlendi

Sarı-lacivertli takıma 2023- 24'te Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin Euro bonservisle katılan Sebastian Syzmanski ilk sezonunda 55 resmi maçta 3964 dakika forma giymiş, gol (13) ve asistte (19) çift haneli rakamlara ulaşma başarısı göstermişti. Taraftarın sevgilisi olan, gollerinde adına özel şarkı çalınan Polonyalı yıldız için Jose Mourinho da "Elimde 3 tane Szymanski olsa hepsini oynatırım" yorumu yapmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Szymanski kararı! Bonservis bedeli belirlendi

Ancak 25 yaşındaki futbolcu zaman içinde gözden düştü ve "Olmazsa olmaz" özelliğini kaybetti. Sabah'ta yer alan habere göre Szymanski için 20 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen Fenerbahçe, oyuncuya gelen teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Szymanski kararı! Bonservis bedeli belirlendi

Orta sahadaki köklü değişimde İsmail Yüksek ve sözleşmesi bitecek Dusan Tadic ile de yolların ayrılması bekleniyor. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle takımda yeterince yer bulamayan İsmail de kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak bakıyor.

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