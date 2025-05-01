TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den flaş Szymanski kararı! Bonservis bedeli belirlendi
Jose Mourinho'nun sezon başında "3 tane olsa hepsi oynar" dediği Sebastian Szymanski gözden çıkarıldı. Polonyalı yıldız için transfer kararını veren sarı lacivertliler yönetim bonservis bedelini belirledi. İşte Fenerbahçe'nin Szymanski planı... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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Sarı-lacivertliler, yaş ortalamasını düşürerek daha dinamik, tempolu ve gelecek vadeden bir orta saha inşa etmeyi planlıyor.
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