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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Hakem kararlarından korkmak için çok fazla nedenimiz var!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Hakem kararlarından korkmak için çok fazla nedenimiz var!

Son dakika Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında 3-1 kazandı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun açıklamaları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 21:33 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 21:43
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Hakem kararlarından korkmak için çok fazla nedenimiz var!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk olduğu mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, önemli açıklamalarda bulundu. İşte Mourinho'nun değerlendirmeleri...

"MAÇI DOMİNE EDEN BİZDİK"

"Rakibin attığı gol, bizim hatamızdan sonra iyi bir şutla geldi. Bunun dışında oynamaya çalışan ve maçı domine eden bizdik. İlk yarıda değişiklik yaptık ve daha sonra değişiklik yaptık. 3-1'den sonra tamamen takıma denge getirmek için değişiklik yaptık ve her şey bizim için iyi gitti."

45-72 ARASINDAKİ FARK HAKKINDA

"O periyottaki fark, gol atmamızdı. İlk yarıda da pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlar bulduk ama o periyotta goller bulduk. Maçı domine etmiştik."

"HAKEM KARARLARINDAN KORKMAK İÇİN ÇOK FAZLA NEDENİMİZ VAR"

"3. dakikada sarı kart gördüğünüzde oyuncu olarak bu durum sizi kısıtlıyor. İsmail'i ilk yarıda çıkartmak istemedim ama sonrasında değişiklik yapmak zorundaydım. 6 numara oynadığınızda rakibi kovalar ve müdahale edersiniz. Hakem kararlarından korkmak için çok fazla nedenimiz var. Bugün yine canımızın yandığını hissettik. O yüzden İsmail'i çıkardım. İrfan Can çok mücadele etti ama onun yerine taze bir oyuncu sokmak istedim. Onları oyundan çıkartma nedenim bunlardı. İki oyuncu da çok sıkı çalışıyor. İkisi de bu sezon sık sakatlandı. İkisi de hem iyi insanlar hem iyi futbolcular."

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