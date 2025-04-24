TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Krzysztof Piatek sürprizi! Takas+para…
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Edin Dzeko ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin gol krallığında zirvede oturan RAMS Başakşehir'in yıldızı Krzysztof Piatek'i gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Geçen sezon başında Hertha Berlin'den bedelsiz olarak transfer edilen golcü oyuncu için Fenerbahçe'nin fiyat sorduğu öğrenildi.
Başakşehir ise 29 yaşındaki futbolcu için kapıyı 10 milyon eurodan açtı.
Sarı-lacivertliler, takas artı para ile bu transferi sezon sonunda bitirmeyi planlıyor.
MILAN'A 35 MİLYONA GİTTİ
Temmuz 2018'de Polonya ekibi Cracoiva'dan 4.5 milyon Euro'ya Genoa'ya giden Piatek, ocak 2019'da yani sadece 6 ay sonra Milan'a 35 milyon Euro'ya transfer oldu.
1 sene sonra ise Milan, Polonyalı golcüyü Hertha Berlin'e 24 milyon Euro'ya sattı.
BU SEZON 30 GOLÜ VAR
Piatek, Başakşehir'le bu sezon Konferans Ligi Elemeleri'nde 4, Konferans Ligi'nde 5, Türkiye Kupası'nda 1 ve Süper Lig'de 20 olmak üzere toplamda 30 gol kaydetti. Polonyalı oyuncunun 5 de asisti bulunuyor. Osimhen'le krallık için yarışıyor.
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