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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Krzysztof Piatek sürprizi! Takas+para…

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Krzysztof Piatek sürprizi! Takas+para…

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Edin Dzeko ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertlilerin gol krallığında zirvede oturan RAMS Başakşehir'in yıldızı Krzysztof Piatek'i gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 15:55
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Krzysztof Piatek sürprizi! Takas+para…

Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, şampiyonluk ümitlerini son haftalara taşırken, bir yandan da yeni sezonun transfer planlaması üzerine çalışmalarına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Krzysztof Piatek sürprizi! Takas+para…

Özellikle santrfor hattında değişiklikler yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, sezon sonunda yollarını ayıracağı Boşnak yıldız Edin Dzeko'nun yerini tanıdık bir isimle doldurmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Krzysztof Piatek sürprizi! Takas+para…

Gündemdeki o isim Başakşehir'in Polonyalı yıldızı Krzysztof Piatek...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Krzysztof Piatek sürprizi! Takas+para…

Geçen sezon başında Hertha Berlin'den bedelsiz olarak transfer edilen golcü oyuncu için Fenerbahçe'nin fiyat sorduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Krzysztof Piatek sürprizi! Takas+para…

Başakşehir ise 29 yaşındaki futbolcu için kapıyı 10 milyon eurodan açtı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Krzysztof Piatek sürprizi! Takas+para…

Sarı-lacivertliler, takas artı para ile bu transferi sezon sonunda bitirmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Krzysztof Piatek sürprizi! Takas+para…

MILAN'A 35 MİLYONA GİTTİ

Temmuz 2018'de Polonya ekibi Cracoiva'dan 4.5 milyon Euro'ya Genoa'ya giden Piatek, ocak 2019'da yani sadece 6 ay sonra Milan'a 35 milyon Euro'ya transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Krzysztof Piatek sürprizi! Takas+para…

1 sene sonra ise Milan, Polonyalı golcüyü Hertha Berlin'e 24 milyon Euro'ya sattı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Krzysztof Piatek sürprizi! Takas+para…

BU SEZON 30 GOLÜ VAR

Piatek, Başakşehir'le bu sezon Konferans Ligi Elemeleri'nde 4, Konferans Ligi'nde 5, Türkiye Kupası'nda 1 ve Süper Lig'de 20 olmak üzere toplamda 30 gol kaydetti. Polonyalı oyuncunun 5 de asisti bulunuyor. Osimhen'le krallık için yarışıyor.

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