TRANSFER HABERLERİ | F.Bahçe'ye Sambacı stoper! Lucas Freitas...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak defans hattı için Lucas Freitas'ı gözüne kestirdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabilen Freitas'ın kulübü Vasco da Gama ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
DİĞER