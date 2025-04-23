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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | F.Bahçe'ye Sambacı stoper! Lucas Freitas...

TRANSFER HABERLERİ | F.Bahçe'ye Sambacı stoper! Lucas Freitas...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak defans hattı için Lucas Freitas'ı gözüne kestirdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | F.Bahçe'ye Sambacı stoper! Lucas Freitas...

Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Takvim'in Brezilya basınından derlediği habere göre; Sarı-Lacivertliler Vasco da Gama forması giyen 24 yaşındaki stoper Lucas Freitas ile yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | F.Bahçe'ye Sambacı stoper! Lucas Freitas...

Fenerbahçeli yetkililerin Freitas'ı Flamengo ile oynanan maçta tribünden takip ettiği yazıldı.

TRANSFER HABERLERİ | F.Bahçe'ye Sambacı stoper! Lucas Freitas...

Kanarya'nın Brezilyalı defans oyuncusu için Vasco da Gama'ya teklif yapabileceği öne sürülüyor.

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