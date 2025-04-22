Fenerbahçe’de En Nesyri krizi! Ayrılık sinyalleri geldi

Kulüp, transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da duyurarak bedelin dört yıl içinde sekiz taksitle ödeneceğini açıklamıştı.

Ancak Aralık ayından itibaren yükselen bir grafik sergileyen golcü futbolcu, Mart ayına kadar ligde 13 gol kaydetti.