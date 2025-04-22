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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe’de En Nesyri krizi! Ayrılık sinyalleri geldi

Fenerbahçe’de En Nesyri krizi! Ayrılık sinyalleri geldi

Son dakika Fenerbahçe haberi | Sezon başında yüksek beklentilerle Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer edilen Youssef En Nesyri, geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Faslı golcü, yaşadığı uyum sorunları ve saha içi performansındaki iniş çıkışlar nedeniyle sezon sonunda sarı-lacivertli takıma veda etmeyi düşünüyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 16:12
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Fenerbahçe’de En Nesyri krizi! Ayrılık sinyalleri geldi

Sezon başında büyük umutlarla Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer edilen Youssef En Nesyri, sezon sonu için flaş bir karar aldı.

Fenerbahçe’de En Nesyri krizi! Ayrılık sinyalleri geldi

Faslı yıldız, yaşadığı zorluklar sonrası sarı-lacivertli kulüpten ayrılmayı planlıyor.

Fenerbahçe’de En Nesyri krizi! Ayrılık sinyalleri geldi

19.5 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe, En Nesyri'yi Jose Mourinho'nun özel isteği doğrultusunda 19.5 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe’de En Nesyri krizi! Ayrılık sinyalleri geldi

Kulüp, transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da duyurarak bedelin dört yıl içinde sekiz taksitle ödeneceğini açıklamıştı.

Fenerbahçe’de En Nesyri krizi! Ayrılık sinyalleri geldi

DÜŞÜK BAŞLANGIÇ, SONRA PATLAMA

Lige beklenen performansla başlayamayan En Nesyri, ilk 10 haftada yalnızca 2 gol atabildi.

Fenerbahçe’de En Nesyri krizi! Ayrılık sinyalleri geldi

Ancak Aralık ayından itibaren yükselen bir grafik sergileyen golcü futbolcu, Mart ayına kadar ligde 13 gol kaydetti.

Fenerbahçe’de En Nesyri krizi! Ayrılık sinyalleri geldi

RAMAZAN AYI SONRASI FORM KAYBI

Ramazan ayında fiziksel olarak güç kaybeden En Nesyri, Mourinho tarafından bir süre kadro tercihleri dışında bırakıldı.

Fenerbahçe’de En Nesyri krizi! Ayrılık sinyalleri geldi

Tecrübeli teknik adam, oyuncusunun fiziksel durumuna dikkat çekerek kalan maçlarda tekrar şans vereceklerini ifade etti.

Fenerbahçe’de En Nesyri krizi! Ayrılık sinyalleri geldi

GOLSÜZ SERİ VE TEPKİLER

Son beş Süper Lig maçında gol atamayan En Nesyri, Trabzonspor karşısında kadroda yer almasına rağmen süre alamadı.

Fenerbahçe’de En Nesyri krizi! Ayrılık sinyalleri geldi

Artan eleştirilerin ardından Faslı oyuncu, sosyal medya hesabını kapatarak gelen tepkilerden uzaklaşmak istedi.

Fenerbahçe’de En Nesyri krizi! Ayrılık sinyalleri geldi

İSPANYOL BASINI DUYURDU: AYRILMAK İSTİYOR

İspanyol basınından Estadio Deportivo'da yer alan habere göre, En Nesyri Türkiye'de maruz kaldığı baskılardan rahatsızlık duyuyor ve sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.

Fenerbahçe’de En Nesyri krizi! Ayrılık sinyalleri geldi

Henüz resmi bir teklif olmasa da İngiltere ve Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisinin bulunduğu belirtiliyor.

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