Fenerbahçe’de En Nesyri krizi! Ayrılık sinyalleri geldi
Son dakika Fenerbahçe haberi | Sezon başında yüksek beklentilerle Sevilla'dan Fenerbahçe'ye transfer edilen Youssef En Nesyri, geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Faslı golcü, yaşadığı uyum sorunları ve saha içi performansındaki iniş çıkışlar nedeniyle sezon sonunda sarı-lacivertli takıma veda etmeyi düşünüyor. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Kulüp, transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da duyurarak bedelin dört yıl içinde sekiz taksitle ödeneceğini açıklamıştı.
DÜŞÜK BAŞLANGIÇ, SONRA PATLAMA
Lige beklenen performansla başlayamayan En Nesyri, ilk 10 haftada yalnızca 2 gol atabildi.
Ancak Aralık ayından itibaren yükselen bir grafik sergileyen golcü futbolcu, Mart ayına kadar ligde 13 gol kaydetti.
RAMAZAN AYI SONRASI FORM KAYBI
Ramazan ayında fiziksel olarak güç kaybeden En Nesyri, Mourinho tarafından bir süre kadro tercihleri dışında bırakıldı.
Tecrübeli teknik adam, oyuncusunun fiziksel durumuna dikkat çekerek kalan maçlarda tekrar şans vereceklerini ifade etti.
GOLSÜZ SERİ VE TEPKİLER
Son beş Süper Lig maçında gol atamayan En Nesyri, Trabzonspor karşısında kadroda yer almasına rağmen süre alamadı.
Artan eleştirilerin ardından Faslı oyuncu, sosyal medya hesabını kapatarak gelen tepkilerden uzaklaşmak istedi.
İSPANYOL BASINI DUYURDU: AYRILMAK İSTİYOR
İspanyol basınından Estadio Deportivo'da yer alan habere göre, En Nesyri Türkiye'de maruz kaldığı baskılardan rahatsızlık duyuyor ve sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor.
Henüz resmi bir teklif olmasa da İngiltere ve Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisinin bulunduğu belirtiliyor.
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