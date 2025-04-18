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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Opet 85-54 ÇİMSA ÇBK Mersin | MAÇ SONUCU-ÖZET (ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi)

Fenerbahçe Opet 85-54 ÇİMSA ÇBK Mersin | MAÇ SONUCU-ÖZET (ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet, sahasında ÇİMSA ÇBK Mersin'i 85-54 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, seride durumu 2-0'a getirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 21:28
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Fenerbahçe Opet 85-54 ÇİMSA ÇBK Mersin | MAÇ SONUCU-ÖZET (ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet, sahasında ÇİMSA ÇBK Mersin'i 85-54 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, seride durumu 2-0'a getirdi.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa ulaşacağı play-off final serisinin üçüncü müsabakası, 20 Nisan Pazar günü Mersin'de oynanacak. Servet Tazegül Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 18.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Opet, iki takımın da kolay skor ürettiği ve başa baş geçen ilk periyodu 22-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte ÇİMSA ÇBK Mersin, Carleton ile dış atışlardan skor üretmeye çalıştı. Boyalı alan ve çevresinden kaydettiği basketlerle 9 sayılık fark elde eden sarı-lacivertliler, soyunma odasına 45-36 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Fenerbahçe, ÇBK Mersin'e büyük üstünlük kurdu. Konuk ekibin sadece 9 sayı atmasına izin veren sarı-lacivertli takım, Meesseman'ın skorer oyunu ve yaptığı asistler sonucunda farkı 26 sayıya kadar yükseltti ve son çeyreğe 71-45 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte farkı 34 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe Opet, müsabakayı 85-54 kazandı.

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