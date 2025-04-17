CANLI SKOR ANASAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de gündem Federico Chiesa!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de gündem Federico Chiesa!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer planlamaları yapılırken gündeme flaş bir isim geldi. Kanarya'nın Liverpool'un İtalyan yıldızı Federico Chiesa ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de gündem Federico Chiesa!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de gündem Federico Chiesa!

Transfer çalışmalarına hız veren Kanarya'da gündeme gelen son isim Federico Chiesa oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de gündem Federico Chiesa!

Mourinho'nun talebi üzerine kolları sıvayan yönetim, 27 yaşındaki İtalyan sağ kanat oyuncusu için Liverpool'un kapısını çalacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç! Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç! 01:34
Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç! Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi: Bu bildiğin suç! 01:24
R. Madrid'i eleyen Arsenal turladı! R. Madrid'i eleyen Arsenal turladı! 00:21
Inter yarı finale yükseldi! Inter yarı finale yükseldi! 00:21
F.Bahçe'de En Nesyri planı! F.Bahçe'de En Nesyri planı! 00:21
Weghorst için flaş açıklama! "Bu yaz Türkiye'ye gelir" Weghorst için flaş açıklama! "Bu yaz Türkiye'ye gelir" 00:21
Daha Eski
Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu! 00:21
Mourinho'nun Eto'o anısı: Lütfen hocam... Mourinho'nun Eto'o anısı: Lütfen hocam... 00:21
F.Bahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı F.Bahçe'den Osimhen operasyonu! Yakın arkadaşı açıkladı 00:21
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye flaş gönderme! Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye flaş gönderme! 00:21
Gündemi sarsacak iddia! G.Saray ve Joao Felix... Gündemi sarsacak iddia! G.Saray ve Joao Felix... 00:21
G.Saray Divan Kurulu'nda gergin anlar! G.Saray Divan Kurulu'nda gergin anlar! 00:20