TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de gündem Federico Chiesa!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer planlamaları yapılırken gündeme flaş bir isim geldi. Kanarya'nın Liverpool'un İtalyan yıldızı Federico Chiesa ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Futbolcuyla ilgili gelişmeler sarı-lacivertli camiada merakla takip edilmeye başlandı.
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