Avantaj Aslan'da

ZEKİ UZUNDURUKAN: Finallerin takımı Galatasaray (Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni)

Kalan 7 haftada iki takımın da puan kaybedeceğini düşünüyorum. Ama ipler Galatasaray'ın elinde. Ayrıca Galatasaray, ligin finalini oynamayı ve şampiyon olmayı çok iyi biliyor. Galatasaray'ın şampiyon olma refleksi, Fenerbahçe'nin çok önünde. 'Mayıslar bizimdir' ve 'konsantrasyon' mottoları, Galatasaray'ı ateşliyor! Fenerbahçe'nin de böyle mottolar üretmesi lazım. Mourinho faktörüne rağmen Galatasaray şampiyon olur.

ENDER BİLGİN: (A Spor Yayın Koordinatörü)

Şampiyonluk kupasının bir kulpu Galatasaray'ın elinde. Trabzon deplasmanı çok zor. Ekstra kayıp olur mu? İmkansız değil. Fenerbahçe kalan tüm maçlarını kazansa da o kaybı bekleyecek. Bundan sonraki süreçte Galatasaray şampiyonluğu ancak ikram eder. Fenerbahçe kalan bütün maçlarını kazansa dahi ipler onun elinde değil. Bence şampiyonluk ihtimali; % 60 Galatasaray, % 40 Fenerbahçe şeklinde. 35. haftayı bekleyelim.

REHA KAPSAL: Şampiyonluk yarışında avantajlı olan takım tabii ki Galatasaray... Yalnız Fenerbahçe'nin de rüzgarı arkasına aldığını görüyoruz. Sanırım bu yarış son haftaya kadar sürecek. Benim izlenimim o yönde.

LEVENT TÜZEMEN: Galatasaray, Trabzonspor maçına 3 puan farkla çıkarsa yüzde 95 şampiyon olur. Şampiyonluk yarışında ipler Galatasaray'ın elinde. Fenerbahçe tüm maçlarını kazanmak zorunda. Aslan'ın ise bir maç kaybetme lüksü var. Çünkü ikili averaj Okan Buruk ve öğrencilerinin elinde.

GÜRCAN BİLGİÇ: Galatasaray, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak. Çünkü puan kaybedeceği ciddi maçları var. Fenerbahçe gemiyi fırtınasız götürür. Sarı lacivertlilerin ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum.

ABDULLAH ERCAN: Şu ya da bu takım şampiyon olur diyemem ama Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Galatasaray'ın ikramına bağlı. Ben kalan haftalarda 2 takımın da puan kaybedeceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın 1 maç yitirme lüksünün olması onları bir adım öne çıkarıyor.

EMRE BOL: Şampiyonluk yarışı bence son haftaya kadar devam edecek. Galatasaray'ın bu dönemde mutlaka takılacağını düşünüyorum. Ancak Fenerbahçe'nin de maçlarının hepsini kazanacağından emin değilim. Osimhen şu anda sarı kart sınırında... Olası bir ceza alması halinde sarı-kırmızılıların ne yapacağı merak konusu... Zira Osimhensiz bir Galatasaray'ın yüzde 50'si gider.

TURGAY DEMİR: Kıran kırana bir yarış oluyor ve son maçın son düdüğüne kadar da devam edecek gibi görünüyor. Galatasaray biraz önde ne var ki yedi tane 90 dakika çok uzun bir süre. Her şey mümkün. Bir kere takılması halinde bile Galatasaray'ın paniklemesi işin şeklini değiştirir.

MURAT ÖZBOSTAN (Sabah Gazetesi Spor Müdürü): Galatasaray, Samsun engelini geçerek şampiyonluk şansını %75'e çıkardı. Moral motivasyon ve bütün avantajlar Aslan'dan yana. Kaybetme veya berabere kalma jokeri de var. Fenerbahçe kazanıyor ama oyun ve kadro istikrarı yok. Ve kalan tüm maçlarından üç puan almak zorunda.

SAVAŞ ÇORLU: Galatasaray'da 3. ve 4. yıldızın geldiği şampiyonluklar motivasyon ile elde edildi. 5. yıldız için de camiada parola sakinlik ve birlik olmalı. Sarı kırmızılılar 3.5 puanlık farka değil; her maça şampiyonluk parolası ile çıkarsa mayıs ayında Galatasaray'ın şampiyonluğu değil yıldızları konuşulur.

ULAŞ ÖZDEMİR: Şampiyonluk yarışında matematiksel olarak Galatasaray avantajlı ancak oyun bütünlüğü açısından iki takımın da Avrupa standartlarının gerisinde olduğunu söylemek gerek. Aslan'ın bireysel kaliteye dayalı pragmatik yaklaşımı ve fikstür kolaylığı bu avantajı sürdürmesini kolaylaştırabilir. Ama şu an net bir şey yok.

SİNAN VARDAR: Galatasaray, son haftalara avantajlı girerken; Fenerbahçe, zorlu maçları atlattıktan sonra daha rahat bir fikstürle devam edecek. Her iki takımın da kalan maçlarında puan kaybetmeden yollarına devam edeceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın fikstürü kolaydan zora, Fenerbahçe'ninki ise tam tersi şekilde ilerliyor.

ONUR ÖZKAN (Takvim Gazetesi Spor Müdürü): Sadece puan tablosu değil tarihsel veriler de net şekilde Galatasaray'ın şampiyonluğunu işaret ediyor. 3 puan ve ikili averaj avantajı 7 hafta kala çok büyük bir artı. Ayrıca Galatasaray'ın tarihinde bu noktadan kaybettiği bir yarış da yok. Buradan Fenerbahçe'ye verilecek bir şampiyonluk benim için büyük bir sürpriz olur.

CÜNEYT ŞEN (A Spor TV Spor Müdürü): Şampiyon Galatasaray olur çünkü sarı kırmızılar son haftaları çok daha iyi oynuyor maçlara çok daha iyi konsantre oluyor. Puan avantajının da Galatasaray'da olması dolayısıyla benim favorim sarı kırmızılar... Fenerbahçe'nin de kolay pes etmeyeceğini unutmamak lazım...

AHMET AKCAN: Galatasaray Süper Lig'de şampiyonluğa çok daha yakın olan taraf. Çünkü 1- Öz güven, birlik, beraberlik, inanmışlık ve konsantrasyon çok yüksek. 2- Futbolcu formu ve oyun iyi seviyede. 3- 3 puan + averaj bitime 7 hafta kala büyük avantaj.