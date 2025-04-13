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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Televizyondaki uzmanlar açıklasın

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Televizyondaki uzmanlar açıklasın

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Jose Mourinho, maç öncesi kritik açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 18:13 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 18:20
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Televizyondaki uzmanlar açıklasın

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Jose Mourinho, maç öncesi kritik açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"AMRABAT İYİLEŞEMEDİ"

"İyi bir hafta geçirdik. Fakat bu haftada son maçta Amrabat sorun yaşadı ve iyileşemedi. Mert Hakan da antrenmanda sorun yaşadı. Bu maçta yoklar. Çalışma için iyi bir hafta oldu. Zor bir maç olacak. Rakibimiz için her maç önemli. Tecrübeli bir hocaları var ve nisan ortasında soğuk var burada ama biz kazanmak istiyoruz ve hazırlıklarımızı bu doğrultuda yaptık."

"TELEVİZYON UZMANLARI AÇIKLASIN"

"Bu formasyon durumunu aslında televizyondaki uzmanların açıklaması gereken bir şey. Zaman alan bir şey bu. Maç içerisinde çok fazla formasyon değişikliği yapıyor takımlar. Maç içerisinde bu tarz şeyler değişebiliyor. Artık bu takım 4-4-2, 4-5-1 oynuyor demek daha zor. Televizyondaki uzmanların negatif şeyler bulmak yerine bunları açıklama çalışması gerekiyor. İngiltere'de birkaç hafta yorumculuk yaptım ve o dönem hocaları ve oyuncuları eleştirmek yerine insanların hocaları ve oyuncuları anlamaya çalışmalarını sağlamaya çalıştım. Benim için de keyifli bir tecrübeydi."

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