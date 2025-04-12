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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Net Global Sivasspor maçı kadrosunu açıkladı! 4 önemli eksik

Fenerbahçe, Net Global Sivasspor maçı kadrosunu açıkladı! 4 önemli eksik

Son dakika Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı. İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 20:11 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 21:02
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Fenerbahçe, Net Global Sivasspor maçı kadrosunu açıkladı! 4 önemli eksik

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Net Global Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli takımda Sofyan Amrabat ve Mert Hakan Yandaş, sakatlıkları sebebiyle kamp kadrosuna alınmadı. Diego Carlos da teknik heyet tercihi nedeniyle kafileye dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin Net Global Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun

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