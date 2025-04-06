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Haberler Fenerbahçe Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Son dakika spor haberleri: Tahkim Kurulu, Fenerbahçe antrenörleri Salvatore Foti ve Sandro Zufic'e verilen 4 maç ceza kararını onadı. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 13:10 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 13:42
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Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 4 maç ceza alan Fenerbahçe antrenörleri Salvatore Foti ve Sandro Zufic'in itiraz başvurularını reddetti ve verilen cezaları onadı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Antrenörleri Salvatore Foti ve Sandro Zufic'in PFDK'nın 05.04.2025 tarih ve E.2024-2025/992 – K.2024-2025/1227 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Antrenörü Salvatore Foti'nin rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 117.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Antrenörü Sandro Zufic'in müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 78.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğuyla,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

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